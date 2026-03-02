La Supernova vince anche a Pontinia

Anche questa volta la Supernova risponde presente.

Nel momento cruciale della stagione la Supernova Fiumicino diventa grande anche in trasferta, e lo fa in bello stile. Pardon, in grande stile. Dopo Gaeta, i rossoneri si ripetono anche in casa della Virtus Pontinia che viene distaccata ulteriormente in classifica. 98-103 il punteggio finale di una bella partita.

Ma tempo appena due minuti e i rossoneri, senza quasi rendersene conto, sono già sotto di 10 punti (13-3). Inevitabile, quindi, per coach Pasquinelli sfruttare la prima sospensione. La mossa ripaga perché un po’ alla volta, dopo le triple di Norcino e il canestro da sotto di Vivero, il punteggio viene ribaltato. Ma non basta per prendere possesso della gara. Anzi. Nel secondo quarto la difesa, nonostante l’ottimo lavoro su Di Prospero, non funziona per nulla come dovrebbe mentre Pontinia segna anche dal parcheggio del palazzetto, tradotto in numeri vuol dire un preoccupante -16.

Ma anche questa volta la Supernova risponde presente. La difesa fa finalmente la differenza e così si gioca punto a punto, fino ad arrivare al +5 del 35’ (bravi Parroccini, Madonna e Gil). Tutto, però, si decide negli ultimi sessanta secondi quando i canestri dal perimetro di Parroccini e capitan Parlato permettono alla squadra del presidente Porfidia di conquistare un’altra vittoria pesantissima per cercare di consolidare il secondo posto in classifica.

VIRTUS PONTINIA-SUPERNOVA FIUMICINO 98-103 (30-27, 63-51, 80-77)

Supernova: Madonna 6, Norcino 21, Vivero 12, Galan 31, Parroccini 11, Alongi, Rinaldi, Gil 2, Di Natale, Parlato 20. Coach: Pasquinelli