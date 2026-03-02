Schepici e Capuano, il Leone d’Oro consacra i campioni mondiali dell’offshore

Premiati al Senato dal Gran Premio Internazionale di Venezia, i due recordman di Fiumicino ricevono la pergamena per meriti sportivi: orgoglio italiano nel mondo

di Fernanda De Nitto

Il campione del mondo di motonautica Maurizio Schepici, insieme con Vincenzo Capuano, sono stati premiati oggi con una prestigiosa pergamena per meriti sportivi dal Gran Premio Internazionale di Venezia.

Schepini e Capuano hanno, infatti, ricevuto il “Leone d’Oro”, uno dei premi più prestigiosi nel panorama internazionale, simbolo di eccellenza artistica, culturale, imprenditoriale, sportiva e sociale. La storia del premio ha radici profonde, intrecciate con la tradizione di Venezia e la sua secolare vocazione di arte e bellezza, legata al mare.

La premiazione tenutasi, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede della Presidenza del Senato della Repubblica, è promossa dal Gruppo Editoriale Armando Curcio Editore, dalla Venice in The World e dalla Leone d’Oro Foundation. L’onorificenza per i campioni di Fiumicino è stata assegnata su proposta del senatore Francesco Silvestro, al fine di valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere lo sport come esempio di dedizione, capacità e bravura.

Ai recordman dell’offshore mondiale, che hanno portato l’Italia a risultati di prestigio, è andato il riconoscimento per meriti sportivi, dedicato a campioni e personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport internazionale. Presenti all’evento in Senato, tra gli altri, Giovanni Malagò, il magistrato Catello Maresca, l’icona della pasticceria Iginio Massari ed il Presidente del Leone d’Oro Sileno Candelaresi con la giornalista e vicepresidente dell’evento Luz Adriana Sarcinelli, oltre che diversi imprenditori e figure istituzionali.

“Ringrazio l’organizzazione del Gran Premio Internazionale di Venezia per questo importante riconoscimento mondiale per la Tommy One, il quale ci gratifica, ci impegneremo al massimo per le future competizioni, cercando di superare tutti i nostri record di velocità” ha affermato Maurizio Schepici durante la consegna della pergamena per meriti sportivi.

“La consegna della pergamena per meriti sportivi in Senato è stata per me una grandissima emozione, per la quale ringrazio Maurizio Schepici e tutti coloro che hanno organizzato e partecipato a questo prestigioso evento di rilievo internazionale” ha dichiarato Vincenzo Capuano, che nella Tommy One porta il timone, mentre Schepici è alle manette, vale a dire che si occupa dell’acceleratore dell’imbarcazione.

Il riconoscimento conferito in una sede simbolo delle istituzioni italiane rappresenta non solo un traguardo prestigioso per Schepici e Capuano, ma anche un motivo di orgoglio per lo sport nazionale e per il territorio di Fiumicino, che ancora una volta si conferma fucina di talenti capaci di affermarsi a livello mondiale.