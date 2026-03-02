Fregene 1948 inarrestabile: altra vittoria e +13 sull’Atletico Ardea

Dopo un primo tempo bloccato, Attardo sblocca di testa e Rizzitelli chiude i conti: 2-0 all’Ariccia e fuga solitaria in vetta nel Girone C di Promozione
La capolista Fregene 1948 continua la sua serie di vittorie e lascia una distanza di 13 punti dalla seconda in classifica Atletico Ardea.
Dopo un primo tempo terminato sullo zero a zero, con svariate occasioni non finalizzate da entrambe le parti, l’undici di Mister Natalini si porta in vantaggio al 6′ della seconda frazione di gioco con la rete Attardo che stacca di testa e insacca il pallone a rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Nella seguente azione pericolo per il Fregene: l’Ariccia sfiora il gol del pareggio con il cross al centro di Botti, la seguente mischia in area di rigore con la difesa del Fregene e Pacelli che riescono, in extremis, ad allontanare il pallone sulla linea di porta, pallone toccato per ultimo da Giura.
Poco dopo i biancorossi sfiorano il due a zero con Gallinari. Due a zero che arriva al 24′ grazie a Rizzitelli che conclude a rete l’assist di Sardone. Domenica prossima la capolista affronterà in trasferta la Perscatori Ostia.
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE C
FREGENE 1948 – ARICCIA 2-0
Fregene 1948: Pacelli, Vissani, Sardone (39’st Natalini), Tollardo, Attardo, Stendardo, Giontella, Rizzitelli, Davi A. (30’st Di Vilio), Scifoni (41’st Di Florio), Gallinari (25’st Davì S.). A disp.: Cilli, Cardiero, Greco, Mostarda, Gonnelli, Poliziani. All.: Natalini.
MARCATORI: 6’st Attardo, 24’st Rizzitelli.
NOTE: al 29’st espulso Botti (A) per doppia ammonizione.