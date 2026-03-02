Artigiani in Piazza: l’O.P.I. riporta la creatività nel cuore di Fiumicino

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il Mercatino Artigianale anima Piazza Giovan Battista Grassi con le eccellenze fatte a mano

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, il cuore creativo di Fiumicino torna a brillare con una nuova edizione di “Artigiani in Piazza”, il Mercatino Artigianale O.P.I., in programma dalle ore 9.00 alle 19.00 in Piazza Giovan Battista Grassi.

Protagonisti dell’evento saranno gli artigiani dell’associazione O.P.I., tutti residenti nel Comune di Fiumicino, come previsto dallo statuto. Artisti e creativi che, con abilità, competenza e passione, danno vita a realizzazioni originali frutto di estro, fantasia e grande cura dei dettagli.

Gli espositori presenti, pronti a sorprendere cittadini e visitatori con creazioni uniche: gioielli e monili artigianali, oggetti per la casa, borsette cucite a mano, sciarpe colorate in diversi tessuti, articoli per la prima infanzia, giocattoli dal fascino retrò e tante idee regalo pensate per ogni occasione.

A rendere ancora più speciale il mercatino è la qualità delle materie prime utilizzate: stoffe selezionate, pietre dure e metalli per gioielli luminosi e raffinati, tessuti rari e versatili, lavorazioni sartoriali eseguite interamente a mano. Ogni pezzo racconta una storia fatta di ricerca, minuziosità e amore per il dettaglio.

Il Mercatino Artigianale O.P.I. rappresenta così un’importante occasione per valorizzare il talento locale, sostenere l’artigianato del territorio e vivere una giornata all’insegna dei colori, della tradizione e dell’originalità.

L’invito è aperto a tutti: cittadini, famiglie e turisti. Un appuntamento da non perdere per celebrare la creatività e l’identità artigiana di Fiumicino.