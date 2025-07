Un luglio pieno di eventi nelle aree archeologiche di Fiumicino ed Ostia Antica

Domenica 27 luglio il complesso di Sant’Ippolito, all’Isola Sacra, apre le visite gratuitamente

di Dario Nottola

Nelle aree archeologiche di Fiumicino ed Ostia Antica un luglio pieno di eventi. Domenica 27 luglio il complesso di Sant’Ippolito, all’Isola Sacra, apre alle visite gratuitamente dalle 11 alle 14.30. Da sabato 5 tutti i sabati di luglio e dal 6 settembre al 27 dicembre il Castello di Giulio II, ad Ostia Antica, prolunga l’orario di apertura al pubblico dalle 19.30 alle 23, con ingresso gratuito. Inoltre propone, sempre a titolo gratuito, “Castello in Jazz”: ogni sabato (tranne il 27 settembre) una rassegna di concerti jazz realizzata dal Parco archeologico di Ostia antica in collaborazione con il Museo del Saxofono di Maccarese.

Il primo appuntamento è sabato 5 luglio alle ore 21. L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei 70 posti disponibili: non è prevista prenotazione ma si terrà conto esclusivamente dell’ordine di arrivo all’ingresso del monumento, in Piazza della Rocca 13 (Ostia antica, Roma), a partire dalle 19.30. L’inizio dei concerti è previsto alle ore 21.00. Sarà attivo un servizio di cocktail-bar. Per il calendario dei concerti ... clicca qui.

Sempre dal 5, tutti i sabati di luglio, il Museo delle Navi a Fiumicino sarà aperto al pubblico la sera, dalle 19.30 alle 22.30, con ingresso gratuito. Il 10, alle 15.30, in agenda una visita guidata della durata di 2 ore con focus sui restauri appena conclusi dei relitti.

Con “Ostia antica Festival-Il senso del passato”, poi, torna in scena al teatro romano di Ostia antica la grande Tragedia greca: sino al 6 luglio Edipo Re, il 18 e 19 Antigone, il 25 e 26 luglio Ifigenia. In programma una visita guidata alle 19, a cura di Coopculture, riservata ai possessori di biglietto per gli spettacoli del Teatro Ostia Antica Festival a cura del Teatro di Roma. Infine, per la stagione teatrale estiva dell’ “Ostia antica Festival” gli appuntamenti di luglio vedranno in scena l’8 Africa Express, il 9 Francesco De Carlo, il 12 Lillo e AC/HD, il 13 Alice canta Battiato, il 14 Bill Callahan, il 15 Stefano Nazzi, il 23 Benjamin Clementine ed il 27 RY X