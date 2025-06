Torna il 5 luglio la notte più pazza di Fiumicino

Presso i campi dello stadio Garbaglia una maratona calcistica in rosa, con giocatrici provenienti da tutta Italia



di Roberto Saoncella

Sta per tornare anche quest’anno la notte più lunga e pazza di Fiumicino. Si terrà infatti il prossimo 5 luglio la sedicesima edizione de “la notte più pazza dell’anno”, dedicata al Futsal femminile.

Presso i campi dello stadio Garbaglia, dalle 20 alle 8 del mattino successivo, si alterneranno decine di giocatrici di varie categorie di calcio a 5, provenienti da tutta Italia.

“È l’evento dell’estate per eccellenza”, ha dichiarato entusiasta Valentina, detta fulmine, mente e organizzatrice dell’appuntamento. Una maratona calcistica tutta in rosa, con l’obiettivo di togliere lo scettro dalla formazione romana di “Baldoria”. 12 ore di puro agonismo poi, alle prime luci dell’alba, la competizione diventa sana e meritata colazione in allegria.

Ci sono ancora possibilità di posti liberi e chiunque volesse partecipare può iscriversi usando il numero di telefono 349 6933307.