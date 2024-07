Torna ad Ostia Antica la ‘Festa della pizza e dello Street Food’

Dal 10 al 21 luglio, tutte le sere al centro sportivo Aldobrandini

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno torna a Ostia Antica la ‘Festa della pizza e dello Street Food’ italiano per celebrare la grandissima tradizione del cibo nostrano.

Dal 10 al 21 luglio, tutte le sere (domenica anche a pranzo), centro sportivo Aldobrandini (viale dei Romagnoli 656) ci sarà l’imbarazzo della scelta: pizze tonde di ogni tipo, street food, fritti di carne e pesce, supplì, arancini, arrosticini e quest’anno anche una novità con un banco esclusivamente dedicato ai prodotti Veg. Una chicca per arricchire questo percorso gastronomico: sarà presente anche un ‘camioncino’ che sfornerà pasta alla amatriciana.

Ad accompagnare questo tripudio di sapori tanta birra artigianale a chilometro quasi zero, proveniente dalla vicina cantina di Torrimpietra. E se qualcuno trovasse ancora un piccolo spazio per finire con un po’ di zucchero in bocca, dolci e cornetti per tutte le esigenze. Ogni sera musica e intrattenimento e per i più piccoli giostre e divertimento.

Anche quest’anno organizzazione affidata all’associazione Nuovo Faro APS. “Per questa nuova edizione – spiega Sergio Conforzi, patron dell’evento – abbiamo voluto celebrare nuovamente la grande tradizione culinaria attraverso un percorso gastronomico che unisca la celebra pizza italiana allo street food italiano più puro. Rispetto a 12 mesi fa abbiamo deciso di raddoppiare i giorni. Abbiamo avuto tantissime presenze, non ce l’aspettavamo, in questo modo daremo a tutti la possibilità di assaporare i nostri prodotti”.