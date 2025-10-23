“The Style”: la rivoluzione della moda parte da Fiumicino

Domenica 26 ottobre al “Vittoria Beach Eventi”, la prima sfilata interattiva d’Italia firmata Luigi Galdiero e Daniele Pacchiarotti

di Fernanda De Nitto

Si terrà la prossima domenica 26 Ottobre alle ore 20.30 presso il Vittoria Beach Eventi di Lungomare della Salute, 38, a Fiumicino, “The Style”, il primo evento interattivo di moda in Italia creato da Luigi Galdiero e Daniele Pacchiarotti, noto anche come il ritrattista delle dive. Un progetto che unisce moda, cultura, spettacolo ed emozioni, dando vita a una nuova forma di sfilata capace di raccontare non solo abiti, ma anche valori, esperienze e visioni.

“The Style” è una passerella di moda che diventa strumento di dialogo tra generazioni. Infatti, le modelle giovani e le over si alterneranno, interagendo, in una sorta di naturale passaggio di testimone fatto di risorse, emozioni, esperienze e tradizione. Un progetto innovativo di stile e cultura che unisce il meglio del passato con lo slancio verso il futuro, portando uno spettacolo di freschezza, entusiasmo e nuove prospettive, senza però mai dimenticare le radici. Il sapere e l’esperienze delle modelle cosiddette over diventano guida per le nuove generazioni attraverso la condivisione di valori come la collaborazione, la crescita reciproca e la totale assenza di competizione. Protagoniste assolute della serata saranno le donne di tutte le età che dimostreranno talento, modernità e completezza. La moda come linguaggio universale tra abiti, creatività e spettacolo.

“The Style” sarà molto di più di una semplice sfilata di moda, un’occasione di incontro e crescita, un evento che celebrerà lo stile come espressione di rinnovamento. A presentare le loro ultime creazioni della collezione autunno/inverno saranno i brand 18 Alameda e Christian De Marco. Il brand 18 Alameda nasce dall’iniziativa di un gruppo di giovani imprenditori animati da creatività, passione per la moda e desiderio di innovazione, i quali offrono un abbigliamento moderno, di qualità e accessibile, capace di interpretare lo stile e la personalità di una clientela giovane, dinamica e attenta alle tendenze.

Christian De Marco, invece, è un giovane stilista che vive a Fiumicino. Il suo brand piace molto alle donne di ogni età perché riesce a coniugare abiti di particolare vestibilità per il tempo libero e per gli impegni professionali. Non disegna di creare anche abiti da uomo ma solo per particolari eventi.

A condurre la speciale serata Eleonora Cecere insieme a Mirko Guastore. Eleonora Cecere è un’attrice, cantante e showgirl italiana che già da bambina è stata diretta dai più grandi registi italiani, da Fellini a Scola. Da giovanissima ha fatto parte del corpo di ballo di Domenica In per poi raggiungere il grande successo con il varietà musicale “Non è la Rai”. Tra le trasmissioni a cui ha partecipato “All togheter now”, “Avanti un altro vip” e “Il Grande Fratello”. Negli ultimi anni si dedica particolarmente allo spettacolo con il tour nazionale “Ancora io” dove canta live e balla.

Mentre Mirko Guastore è coreografo e direttore artistico della “Free Dance” di Fiumicino, una importante scuola di danza del territorio che sforna talenti vincitori di diversi concorsi nazionali. Attualmente Mirko spazia tra palcoscenico, tv e teatro ed è il coreografo ufficiale della showgirl Eleonora Cecere.

Per prenotarsi occorre contattare il Vittoria Beach Eventi al numero 06/6522594.