“Storie di genti”: a Ostia Antica il convegno scientifico sulle popolazioni del delta del Tevere

Il 23 aprile, presso il Salone Riario, studiosi ed esperti a confronto sul ruolo del delta del Tevere come crocevia storico di culture, mobilità e interazioni tra popoli
di Dario Nottola
Il 23 aprile, dalle 9.30, il Salone Riario in Piazza della Rocca ad Ostia antica ospiterà il Convegno scientifico “Storie di genti. Popolazioni del delta del Tevere tra stanzialità e migrazioni” organizzato dal Parco e dal Delta del Tevere Museo Digitale.
L’iniziativa si propone di offrire una riflessione approfondita sul ruolo storico del delta del Tevere come crocevia di popoli, culture e mobilità. Attraverso il contributo di studiosi ed esperti, il convegno intende mettere in luce le dinamiche di stanzialità e migrazione che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato questo territorio, evidenziandone la funzione di spazio privilegiato di incontro e scambio.
Il delta del Tevere emerge così come un osservatorio particolarmente significativo per comprendere i processi storici di interazione culturale e i fenomeni migratori, offrendo nuove chiavi di lettura utili anche per l’interpretazione del presente.
Di seguito il programma:
9.30 – Saluti istituzionali
10.00 – Piero Bellotti, Il delta del Tevere: un territorio di contatto. Evoluzione del paesaggio nell’Olocene
10.30 – Tiberio Bellotti, Ceramiche e cavalli, le Cerquete-Fianello come area di passaggio e contatto
11.00 – Fabio Martini, Il campaniforme in Italia. Tracce archeologiche delle migrazioni protostoriche
Coffee break
12.00 – Gabriele Cifani, Ficana, una città alla foce del Tevere, il rapporto con il mare e le altre popolazioni
12.30 – Alessandro D’Alessio, Dario Daffara, Religioni e culti alla foce del Tevere
13.00 – Giovanni Mons. Falbo, L’eredità di Agostino e Monica alla romanità
Pausa pranzo
15.00 – Flavio De Angelis, Paola Francesca Rossi, Ostia e Portus, crocevia di popoli: storie di mobilità scritte nel DNA
15.30 – Michele Damiani, Migrare lungo un percorso di fede: clima, guerra, colonizzazioni e pellegrinaggio
16.00 – Paolo Isaia, Gli artefici migranti della bonifica del Litorale Romano
16.30 – Maria Chiara Alati, Migrazione interna e ricostruzione dell’identità comunitaria. La bonifica dell’Isola Sacra
17.00 – Marco Severa, Ostia e il Mediterraneo, la questione ebraica dopo il 1944
17.30 – Marina Lo Blundo, Franco Tella, Ostia antica porta e porto di Roma: iniziative di archeologia pubblica rivolte ai “migranti” nell’ambito delle iniziative del Marchio del Patrimonio Europeo
18.00 – Ziaur Rahman, Dal Gange al Tevere: presenza e vitalità di popolazioni del subcontinente indiano a Roma e a Ostia
18.30 – Discussione