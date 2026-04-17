“Storie di genti”: a Ostia Antica il convegno scientifico sulle popolazioni del delta del Tevere

Il 23 aprile, presso il Salone Riario, studiosi ed esperti a confronto sul ruolo del delta del Tevere come crocevia storico di culture, mobilità e interazioni tra popoli

di Dario Nottola

Il 23 aprile, dalle 9.30, il Salone Riario in Piazza della Rocca ad Ostia antica ospiterà il Convegno scientifico “Storie di genti. Popolazioni del delta del Tevere tra stanzialità e migrazioni” organizzato dal Parco e dal Delta del Tevere Museo Digitale.

L’iniziativa si propone di offrire una riflessione approfondita sul ruolo storico del delta del Tevere come crocevia di popoli, culture e mobilità. Attraverso il contributo di studiosi ed esperti, il convegno intende mettere in luce le dinamiche di stanzialità e migrazione che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato questo territorio, evidenziandone la funzione di spazio privilegiato di incontro e scambio.

Il delta del Tevere emerge così come un osservatorio particolarmente significativo per comprendere i processi storici di interazione culturale e i fenomeni migratori, offrendo nuove chiavi di lettura utili anche per l’interpretazione del presente.

Di seguito il programma:

9.30 – Saluti istituzionali

10.00 – Piero Bellotti, Il delta del Tevere: un territorio di contatto. Evoluzione del paesaggio nell’Olocene

10.30 – Tiberio Bellotti, Ceramiche e cavalli, le Cerquete-Fianello come area di passaggio e contatto

11.00 – Fabio Martini, Il campaniforme in Italia. Tracce archeologiche delle migrazioni protostoriche

Coffee break

12.00 – Gabriele Cifani, Ficana, una città alla foce del Tevere, il rapporto con il mare e le altre popolazioni

12.30 – Alessandro D’Alessio, Dario Daffara, Religioni e culti alla foce del Tevere

13.00 – Giovanni Mons. Falbo, L’eredità di Agostino e Monica alla romanità

Pausa pranzo

15.00 – Flavio De Angelis, Paola Francesca Rossi, Ostia e Portus, crocevia di popoli: storie di mobilità scritte nel DNA

15.30 – Michele Damiani, Migrare lungo un percorso di fede: clima, guerra, colonizzazioni e pellegrinaggio

16.00 – Paolo Isaia, Gli artefici migranti della bonifica del Litorale Romano

16.30 – Maria Chiara Alati, Migrazione interna e ricostruzione dell’identità comunitaria. La bonifica dell’Isola Sacra

17.00 – Marco Severa, Ostia e il Mediterraneo, la questione ebraica dopo il 1944

17.30 – Marina Lo Blundo, Franco Tella, Ostia antica porta e porto di Roma: iniziative di archeologia pubblica rivolte ai “migranti” nell’ambito delle iniziative del Marchio del Patrimonio Europeo

18.00 – Ziaur Rahman, Dal Gange al Tevere: presenza e vitalità di popolazioni del subcontinente indiano a Roma e a Ostia

18.30 – Discussione