Sogno del Surf Academy “Onde d’inclusione”

Domenica 11 maggio, l’evento al Gilda on the beach di Fregene



di Dario Nottola

Domenica 11 maggio, al Gilda on the beach, sul Lungomare di Ponente a Fregene, ci sarà l’evento “Onde d’Inclusione” , su iniziativa del “Sogno del Surf Academy”, di Progetto Sinapsi e Mare Famiglia. Una mezza giornata di sport e sostenibilità ambientale dedicata ai ragazzi che praticano il surf e quelli della Casa Famiglia. Potranno cimentarsi nel surf ed in altri giochi in spiaggia, compresa la pulizia dell’arenile dalla plastica.

Onde d’Inclusione vede i ragazzi di Progetto Sinapsi in “equilibrio” sulle onde del mare di Fregene, guidati dai bravissimi maestri della scuola di surf: non è “solo” un momento di svago ma una concreta e stimolante opportunità di crescita.

Alla giornata, patrocinata dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, saranno presenti il sindaco Mario Baccini e Massimiliano Maselli, assessore regionale per l’inclusione sociale, ed altri assessori e consiglieri del Comune di Fiumicino.