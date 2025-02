Sergio Cammariere, Guido e Maurizio De Angelis e migliaia di vinili alla 44ma Fiera del Disco di Roma

Sabato 8 e domenica 9 febbraio la manifestazione dedicata al collezionismo discografico e musicale

di Dario Nottola

Il fondatore della PFM Franco Mussida, Sergio Cammariere, i Maestri Guido e Maurizio De Angelis saranno tra gli ospiti, sabato 8 e domenica 9 febbraio, della 44ma edizione del “Music Day Roma – La Fiera del Disco di Roma”, la manifestazione dedicata al collezionismo discografico e musicale.

Dalle ore 10 alle 20 l’appuntamento, con ingresso gratuito, è all’ Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia. Nei 2.500 mq dell’area troveranno posto oltre 50 espositori da tutta Italia con migliaia di vinili, cd, gadget, poster, riviste e memorabilia a disposizione del pubblico.

Di spicco anche l’agenda degli incontri con autori e artisti, presentazioni di opere discografiche e letterarie, con un focus sul mondo delle colonne sonore. Sabato gli incontri si apriranno alle 11.30 con la Beat Records Company che presenterà le colonne sonore dei film “Alien 2 Sulla terra” e “Switch – Pandemonio” e l’album solista di Guido De Angelis “Il sognatore – Nothing More Than Feelings”.

Saranno presenti il regista Ciro Ippolito e i Maestri Guido e Maurizio De Angelis. Modererà Marco Giusti. Alle 16.30 il cantautore e pianista Sergio Cammariere incontrerà il pubblico del Music Day Roma insieme al giornalista e conduttore di RadioTre Rai Valerio Corzani, per parlare del suo lavoro e del ruolo del compositore nell’attuale panorama musicale italiano.

Domenica, alle ore 11.30, la presentazione del libro di Franco Mussida “Il bimbo del Carillon” alla presenza dell’autore. Alle ore 15 Pivio presenterà il suo nuovo album “Misophonia”. Alle ore 16 con la Beat Records Company, sarà la volta delle colonne sonore dei film “L’esorciccio” e “Paolo il freddo”. Saranno presenti l’autore delle musiche, il Maestro Franco Godi, i figli di Franco e Ciccio, Giampiero Ingrassia e Massimo Benenato: sono infatti ora disponibili su cd le due colonne sonore di questi cult cinematografici che vedevano le due superstar siciliane della commedia parodiare i celebri film “L’esorcista” e “Paolo il caldo”.

Infine, a 50 anni dall’uscita cinematografica de “L’esorcista”, Beat Records riproporrà una riproduzione fedelissima dell’introvabile 7” dell’epoca contenente due brani iconici cantati da Ciccio Ingrassia (L’esorciccio) e Lino Banfi (Sciamuninn Rock) del quale saranno disponibili solamente 100 copie.