Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 21 Agosto 2025

“Sere d’Estate 2025” alla Corte di Villa Guglielmi anteprima nazionale dello spettacolo teatrale “Seconda Possibilità”

Una storia di riscatto e resilienza ispirata al campione di boxe Luciano Sordini

 

 

Domenica 24 agosto, alle 21.30, presso la Corte di Villa Guglielmi, debutta in anteprima nazionale lo spettacolo teatrale “Seconda Possibilità”, scritto da Anna Chiara Giordani e diretto da Claudio Insegno, nell’ambito della rassegna “Sere d’Estate 2025”.

 

Liberamente ispirato alla vita e alla carriera del campione di boxe Luciano Sordini, lo spettacolo racconta una parabola umana e artistica di grande intensità, capace di trasformarsi in un messaggio universale di riscatto, resilienza e speranza.

 

La produzione vede protagonisti Stefano Ambrogi, Valentina Olla e Federico Perrotta, che danno voce e corpo a una storia autentica e coinvolgente, intrecciando emozione, ritmo narrativo e grande qualità interpretativa. (Ingresso: libero, fino ad esaurimento posti)

 

 

 

