“SAXFEST 2026” al Museo del Saxofono una giornata tra musica, storia e grandi interpreti

Sabato 7 febbraio un appuntamento unico che unisce formazione, performance e divulgazione artistica

di Dario Nottola

Sabato 7 febbraio 2026 il Museo del Saxofono di Fiumicino sarà teatro di un’intera giornata dedicata alla musica e alla cultura del saxofono, in un appuntamento unico che unisce formazione, performance e divulgazione artistica nell’ambito del SAXFEST 2026. Una vera e propria immersione nel mondo del sax, in tutte le sue sfaccettature espressive, che vedrà alternarsi protagonisti internazionali, sonorità raffinate, atmosfere vintage e momenti di incontro tra artisti, appassionati e pubblico.

Il programma si apre alle ore 10:00 con una masterclass di alto livello dal titolo Interpretation und Improvisation, condotta da Christian Maurer, figura di spicco del jazz europeo e docente tra i più autorevoli del panorama contemporaneo. L’incontro sarà un’occasione preziosa per studenti di musica, professionisti e appassionati di approfondire tecniche interpretative e pratiche improvvisative, in un dialogo diretto con un musicista capace di unire rigore accademico e creatività artistica.

A seguire, alle 11:30, il pubblico potrà assistere al concerto di Anna & Christian Maurer, un duo affiatato sia nella vita che sul palco, capace di costruire un viaggio musicale intimo ed elegante. Il sax di Maurer si intreccerà con il pianoforte di Anna Maurer in un repertorio che include la Jazz Sonata di R. Ricker e composizioni originali, attraversando paesaggi sonori che spaziano dal lirismo contemporaneo alle radici jazz più profonde. L’ingresso agli eventi del mattino sarà gratuito fino a esaurimento posti, previa corresponsione del biglietto d’entrata al museo, pari a €10,00 (ridotto €7,00), che include anche la visita alle collezioni permanenti e alle esposizioni in corso.

Il SAXFEST 2026 proseguirà in serata, alle ore 21:00, con il concerto della CRAZY QUILT Little Orchestra, ensemble originale e coinvolgente che proporrà un repertorio ispirato al jazz delle origini e alla figura leggendaria di Frank Trumbauer. Il pubblico sarà trasportato nell’atmosfera dei ruggenti anni Venti, tra ballrooms, grammofoni e arrangiamenti d’altri tempi, grazie a un suono autentico e strumenti d’epoca, dal raro C Melody Sax al sax basso, dal clarinetto alla cornetta, fino al trombone basso. Una performance in cui ogni brano diventerà parte di un racconto più ampio, fatto di aneddoti, connessioni storiche e arrangiamenti moderni, in una narrazione musicale che fonde intrattenimento e conoscenza.