La Commissione Cinematografica di Fiumicino al centro delle nuove produzioni

Da “Mare Mosso” alle fiction Rai e Mediaset, il territorio sempre più attrattivo per cinema e tv

Sono iniziate oggi a Fiumicino le riprese del film “Mare Mosso”, prodotto dalla Master Five Cinematografica. La pellicola è un noir sentimentale dal carattere autoriale diretto da Roberto Cimpanelli, regista e sceneggiatore, i cui ultimi romanzi sono pubblicati da Feltrinelli e Marsilio. Gli attori protagonisti sono Eduardo Scarpetta, Rosa Diletta Rossi, Beatrice Fiorentini. La scenografia è curata da Tonino Zera, vincitore del David di Donatello, e la direzione della fotografia da Maurizio Calvesi. Il film è ambientato tra Roma e il litorale e racconta la storia di due giovani che si innamorano nonostante le difficoltà del contesto che li circonda e che, insieme, proveranno a cambiare la loro vita.

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino, con il suo direttore Alessandro De Nitto, sta fornendo alla produzione tutto il supporto possibile a livello logistico ed organizzativo per ciò che concerne la scelta delle location migliori dove ambientare la maggior parte delle scene che si realizzeranno tra Fiumicino, Fregene e Focene.

L’attrice Rosa Diletta Rossi è già stata a Fiumicino per le riprese di “Maria Corleone” la serie televisiva italiana diretta da Mauro Mancini e trasmessa da Canale 5, per la quale la stessa Commissione era intervenuta assistendo la troupe per le riprese che si svolsero in zona Parco Leonardo e presso il vecchio faro.

Ad oggi sono diverse le ricerche di location sul territorio di Fiumicino, che la Commissione Cinematografica sta proponendo per serie tv e film che si andranno a realizzare nella prossima primavera.

Un pò di Fiumicino sarà presente anche nella fiction che andrà in onda oggi e mercoledì 4 febbraio su Rai Uno “L’Invisibile”, la serie dedicata alla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro, diretta da Michele Soavi, con protagonista Lino Guanciale, la quale ricostruisce in maniera minuziosa e rispettosa il lavoro delle istituzioni e della squadra dei Ros che dopo una latitanza di più di trent’anni arrestarono il boss. La Commissione Cinematografica data la collaborazione instaurata con la produzione Cam Film ha fornito assistenza tecnica con personale operativo, comparse e mezzi della Protezione Civile.