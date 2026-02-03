Fiumicino, rapina in un negozio: arrestata una donna di 45 anni

Aveva nascosto la merce sotto la giacca: fermata dopo l’aggressione a un vigilante

È partita da Fiumicino l’azione della Polizia di Stato che, negli ultimi giorni, ha portato alla neutralizzazione di nove autori di furti e rapine, consumati o tentati, tra il centro di Roma, l’hinterland e il litorale.

Nel comune aeroportuale, una donna di 45 anni è stata arrestata per rapina dopo aver nascosto alcuni capi di abbigliamento all’interno della giacca nel tentativo di allontanarsi senza pagare. Scoperta e colta in flagranza, la donna si sarebbe scagliata contro il vigilante intervenuto per fermarla, facendo scattare l’arresto.

Furti nei mercati e nei luoghi della socialità

I controlli della Polizia di Stato si sono concentrati anche sui luoghi del commercio e della socialità, come mercati rionali e grandi magazzini. In questo contesto, gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina hanno fermato tre cittadini rumeni, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. I tre, individuati a bordo di un’auto a noleggio, sono stati seguiti mentre si muovevano con modalità coordinate. Dopo alcuni tentativi falliti, sono entrati in azione nei pressi del mercato di via Conca d’Oro, riuscendo, con un pretesto, a sottrarre un portafoglio dallo zaino di una coppia. Il blitz degli agenti ha impedito loro la fuga.

Centri commerciali nel mirino: arrestato un ladro seriale

Nei quadranti sud ed est della Capitale, le pattuglie della sezione Volanti, in zona Prenestino, hanno arrestato un 36enne di nazionalità georgiana, responsabile di più furti in serie. L’uomo, individuato dal personale di vigilanza, aveva tentato di eludere i controlli nascondendosi nel bagno di un negozio. Addosso aveva merce rubata per un valore superiore agli 800 euro.

Furti su auto in sosta

In via Ferdinando Baldelli, gli agenti del Commissariato di P.S. Colombo hanno sorpreso due diciannovenni di origine bosniaca mentre infrangevano il finestrino di un’auto in sosta per rubare una borsa lasciata sul sedile. I due agivano con ruoli distinti, uno come palo e l’altro come esecutore materiale. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato.

Intrusione in un negozio di quartiere

In piazza delle Camelie, un 42enne di origine algerina è stato arrestato dagli agenti delle Volanti e del Commissariato di P.S. Torpignattara dopo essere stato sorpreso all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo aveva forzato la porta d’ingresso e danneggiato l’impianto di allarme nel tentativo di introdursi e nascondersi nel locale.

Custodia cautelare per il “rapinatore con l’accetta”

Chiude il bilancio un provvedimento di custodia cautelare in carcere, eseguito dagli agenti del X Distretto Lido, nei confronti di un 50enne romano, già detenuto a Regina Coeli, noto come il “rapinatore con l’accetta”. L’uomo è ritenuto responsabile di due rapine aggravate commesse lo scorso dicembre tra Ostia e Ostia Antica.

Le operazioni confermano l’efficacia dell’azione capillare della Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nel presidio del territorio – dal centro alle periferie, fino al litorale – per prevenire e contrastare i reati predatori, a tutela di residenti e turisti. Si precisa che i fatti descritti attengono alla fase delle indagini preliminari e che, per tutti gli indagati, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.