Sagra del Carciofo romanesco di Ladispoli, Giuliano Palma guida il cartellone musicale

Annunciato l’ospite principale dell’edizione numero 73: programma tra band locali, dj set e spettacolo pirotecnico finale

di Dario Nottola

Sarà Giuliano Palma l’artista principale ospite della 73ma edizione della Sagra del Carciofo romanesco di Ladispoli, in programma al dal 10 al 12 aprile. Lo ha reso noto la Pro Loco di Ladispoli, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Giuliano Palma sarà in concerto il sabato 11 aprile sul palco di Piazza Rossellini.

Voce iconica e riconoscibile, rappresenta da oltre venticinque anni uno dei riferimenti della scena musicale italiana, grazie a uno stile unico capace di fondere ska, rocksteady, soul e pop. Nel suo percorso artistico vanta dischi d’oro con album come “The Album” e “Long Playing” e un disco di platino digitale per il singolo “P.E.S.” insieme ai Club Dogo. Un artista capace di attraversare generi e generazioni, portando sul palco energia, eleganza e un repertorio che ha segnato la musica italiana contemporanea.

La presenza di Giuliano Palma completa ufficialmente la programmazione musicale della manifestazione, costruita dalla Pro Loco insieme all’Amministrazione con l’obiettivo di offrire tre giorni di eventi capaci di unire tradizione, intrattenimento e partecipazione. Il venerdì sarà dedicato alla scena locale con le cover band SuonF57 e Garage32, mentre la domenica Piazza Rossellini si trasformerà in una grande pista a cielo aperto grazie al dj set di Dj Osso, che anticiperà lo spettacolo pirotecnico conclusivo.

La Sagra del Carciofo si conferma così non solo come uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi d’Italia, ma anche come un evento capace di proporre musica di qualità e momenti di aggregazione per tutta la città.

Ladispoli è pronta ad accogliere migliaia di visitatori per un’edizione che si preannuncia ancora una volta ricca di emozioni.