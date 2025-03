Sabato 8 marzo tante iniziative sul territorio di Fiumicino, per la Giornata Internazionale della Donna

Flash mob, Reading, performance ed una camminata solidale per prevenzione tumore seno

di Dario Nottola

Sabato 8 marzo saranno molte e variegate le iniziative, tra Flash mob, camminate solidali e Reading culturali, sul territorio di Fiumicino, per la Giornata Internazionale della Donna Diritti.

Per parlare di eguaglianza, autodeterminazione, pari opportunità “FemminileUniversale – Le Parole Per le Donne” organizza, alle 11, un Flash mob al Mercato settimanale di via Foce Micina: “Chiediamo a tutte e a tutti di prendere parola, di uscire dalle case e dai luoghi di lavoro, di incontrarci per conoscerci e riconoscerci in un’assemblea cittadina che dia spazio a Le Parole Per le Donne con ‘Se Fiumicino non legge più… leggi tu!’, ai cui partecipanti chiediamo di selezionare letture ad alta voce sui diritti delle donne. Parleremo di diritti, di libertà, di autodeterminazione”.

Presso le “Bucoliche utopie”, in via della Scafa, ci sarà, invece, un “Reading Clan” inclusivo, aperto a tutti e tutte, con Testi d’autore, poesie o testi autografi: “Porta con te lo scritto che rispecchia maggiormente la tua idea di FEMMINILE e condividilo durante il reading moderato da Libreria Matrioska che, in collaborazione con il circuito di librerie indipendenti Cleio.librerie, sta costituendo una biblioteca itinerante a sostegno della Fondazione Giulia Cecchettin e della sua opera di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole cominciando dalle più giovani generazioni”, l’invito Evento su prenotazione al +393.200222577.

L’associazione Focene Insieme organizza a Focene, alle 10, insieme a Komen Italia, una camminata solidale di 4,2 km “Walk for the cure”, dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno. Programma: ritrovo dei partecipanti alle ore 9.30 presso lo stabilimento balneare Arcobaleno Beach, per iscrizione e consegna maglie; passeggiata con partenza da Viale di Focene, dallo stabilimento balneare Arcobaleno Beach, fino allo stabilimento balneare 40 Gradi all’Ombra, via Ildebrando Pizzetti, e ritorno allo stabilimento Arcobaleno Beach (circa 4,2 Km).

“Per chi vuole partecipare alla nostra iniziativa ‘Walk For The Cure’, la quota è di 10 euro e sarà consegnata una maglietta dell’evento. Faremo insieme una passeggiata a sostegno di Komen Italia. Il ricavato sarà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia, per la lotta dei tumori al seno”, afferma Focene Insieme.

Infine, per il ciclo di tre eventi in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Biblioteca Gino Pallotta a Fregene, alle 17, con “Facciamoci sentire”, mette in scena un secondo appuntamento con performance a cura delle lettrici e dei lettori della Biblioteca accompagnato da proiezioni di video, di immagini e di musica, oltre ad una mostra fotografica sulle lotte per l’acquisizione dei diritti.