Handling aeroportuale, il Masterplan di Fiumicino spinge crescita e occupazione

Le aziende del settore: “Un progetto strategico per competitività, lavoro e qualità del servizio”

Le società di handling operative presso l’aeroporto di Fiumicino confermano il proprio convinto sostegno al Masterplan di sviluppo sostenibile al 2046 presentato da Aeroporti di Roma. In una nota congiunta diffusa oggi, Airport Handling, AviaPartner e Aviation Services evidenziano come il percorso di crescita delineato dal gestore rappresenti un elemento determinante per il futuro dello scalo e dell’intero sistema aeroportuale nazionale.

Le aziende sottolineano che la collaborazione strutturata con il gestore dell’hub costituisce un moltiplicatore di valore in termini di sicurezza operativa, qualità dei servizi, crescita occupazionale e tenuta sociale, fattori ritenuti essenziali per mantenere elevati standard di servizio al passeggero e rafforzare il posizionamento competitivo di Fiumicino nel panorama europeo.

Secondo gli operatori dell’handling, l’incremento di capacità previsto dal Masterplan è una risposta necessaria alla forte espansione della domanda di traffico aereo su Roma e sull’Italia, già oggi superiore a quella registrata in numerosi altri Paesi dell’Unione europea. In assenza di interventi infrastrutturali adeguati, avvertono le società, il rischio concreto sarebbe un progressivo indebolimento della competitività del sistema aeroportuale italiano.

Il comparto dell’handling nello scalo di Fiumicino occupa attualmente circa 4.500 addetti e negli ultimi dieci anni ha registrato una crescita dell’occupazione pari a circa il 25%. A rafforzare le prospettive positive, viene richiamato anche il recente studio della Luiss, che stima per il Masterplan un impatto economico complessivo di 18 miliardi di euro di valore aggiunto e la creazione di oltre 67.000 nuovi posti di lavoro nel Lazio, con ricadute significative anche per il settore dell’handling.

Alla luce di questi dati, le aziende rivolgono un appello alle istituzioni affinché venga garantita una gestione efficace e tempestiva dell’iter autorizzativo del nuovo Masterplan, ritenuto un passaggio cruciale per sostenere sviluppo, occupazione e competitività del Paese.