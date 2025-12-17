Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 17 Dicembre 2025

Califano spinge su salute e ambiente: studio epidemiologico e centraline per le aree aeroportuali e portuali

Emendamenti alla manovra regionale per monitorare inquinamento e rischi sanitari a Fiumicino, Ciampino e Civitavecchia

 

Promuovere e finanziare uno studio epidemiologico straordinario e approfondito per le aree aeroportuali di Fiumicino e Ciampino e per l’area portuale di Civitavecchia con l’obiettivo di approfondire i fattori di rischio ambientale connessi alle attività preposte, inquinamento acustico e atmosferico in primis. E potenziamento del monitoraggio della qualità dell’aria, attraverso l’installazione di colonnine, nelle aree limitrofe all’aeroporto di Fiumicino e Ciampino per garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini. Lo prevedono una serie di emendamenti presentato dalla consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, alla legge regionale di stabilità n.237 del 2025.

 

Attraverso la promozione e il finanziamento di uno studio epidemiologico straordinario, affidato agli enti sanitari e ambientali regionali competenti – spiega Califano – chiediamo di acquisire dati scientifici aggiornati e affidabili a supporto delle politiche di prevenzione, monitoraggio e tutela della salute. Mentre con l’installazione di nuove colonnine per la qualità dell’aria chiediamo di avere dati sempre più sicuri sugli inquinanti atmosferici come PM10 e PM2,5, ossidi di azoto, ozono, composti organici volatili e ogni altro inquinate correlato alle attività aeroportuali”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Califano inquinamento
Articoli correlati
Cronaca

A Fiumicino un weekend pre natalizio pieno di appuntamenti

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Politica

Approvata all’unanimità la "Giornata simbolica contro l’infanticidio"

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Politica

Foce del Tevere, Califano (Pd): “Zona ad alta criticità ambientale, servono risorse per pulizia e ripristino”

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Politica

Più sicurezza per la città: approvata la nuova caserma dei Vigili del Fuoco

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino ricorda l'attentato del 1973 e l'eroico sacrificio del Finanziere Antonio Zara

mercoledì, 17 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci