Sabato 6 settembre, mercatino dell’artigianato in via Torre Clementina

Prodotti artigianali “Legno, cuoio, gioielli e mosaico” rigorosamente fatti a mano dagli Artigianz

di Fernanda De Nitto

Sabato 6 Settembre in Via Torre Clementina vi sarà il primo Mercato dell’artigianato artistico e creativo a cura degli Artigianz.

Dalle 10.00 di mattina, fino a tarda sera, sarà possibile visitare i banchi pieni di prodotti artigianali, rigorosamente fatti a mano, con cura, dedizione e passione dagli Artigianz. Legno, cuoio, gioielli e mosaico sono alcune delle lavorazioni che saranno esposte presso il centro storico di Fiumicino.

Gli Artigianz sono persone creative che non hanno mai smesso di tentare, di impegnarsi, di combattere per seguire i propri sogni, di realizzare le proprie creazioni attraverso le quali vogliono trasmettere il loro messaggio dedicato alla sostenibilità ambientale, dato che tutte le lavorazioni sono eseguite con materiali ecosostenibili e senza alcun uso di plastiche e derivati.

Gli artigiani che esporranno le loro creazioni, sono persone semplici, rispettose per sé stesse e per gli altri che mettono tutto il cuore nei loro prodotti e si impegnano fino ai minimi dettagli per realizzarle al meglio. Nel contesto dell’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino, si potranno ammirare da vicino tutte le loro creazioni e la loro dedizione, scoprendo un mondo incredibile, carico di energia e positività.

Il mercato dell’artigianato artistico e creativo degli Artigianz sarà presente per tutta la giornata in Via Torre Clementina, in particolare nel primo tratto, con tredici stand ed espositori pronti a condividere la loro creatività.

Tra gli artigiani vi sono originali donne esperte nella lavorazione del legno o nell’uncinetto, nelle decorazioni floreali o nella realizzazione delle famose bamboline amigurumi. Spazio anche alle lavorazioni in cuoio presentate da un artigiano esperto che cuce a mano ogni prodotto, così come le terrecotte e ceramiche realizzate da una coppia che produce vasi decorativi, oggettistica e bijoux. Saranno esposti, altresì, gioielli di design, vasi e lampade realizzati con pneumatici e bicchieri artistici elaborati con vetro riciclato. Spazio anche alla lavorazione della cartapesta con originali opere artistiche.

Gli organizzatori, nel contesto dell’evento, hanno previsto anche la realizzazione di due workshop per la creazione di un portachiavi all’uncinetto e di cesti in corda. Data l’attenzione riservata alla manualità di coloro che produrranno gli oggetti è prevista una partecipazione massima di cinque persone per laboratorio. Gli interessati possono inviare una mail a info@artigianz.it.

Spazio anche alla musica con in serata l’esibizione del chitarrista e cantante cubano Manuel che intratterrà il pubblico presente in Via Torre Clementina fino alla chiusura dell’evento prevista per le ore 24.00.

Tutti coloro che vogliono ricevere maggiori informazioni sugli espositori e sugli obiettivi e le attività promosse da Artigianz possono collegarsi al sito www.artigianz.it