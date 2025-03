Sabato 5 aprile al Parco da Vinci di Fiumicino il Firmacopie di Artie 5ive

Il famoso rapper incontrerà i suoi fans davanti Arcaplanet

Anche Artie 5ive – come in passato altri artisti – ha scelto il Parco Da Vinci come unica data laziale in occasione dell’uscita del suo primo album ufficiale: “La Bella Vita”, confermando l’ormai nota predisposizione del Parco a rendersi spazio di eventi interessanti, attrattivi e oltretutto gratuiti. Adatti ad un pubblico giovane, ma anche a famiglie e bambini.

Artie 5ive incontrerà al Da Vinci i suoi fans sabato 5 aprile dalle 17:00, davanti Arcaplanet, per un firmacopie. L’appuntamento fa parte di un tour che porterà il famoso rapper in giro per l’Italia nel momento più esplosivo della sua giovane carriera.

All’anagrafe Arturo Barioli, di origini italo sierraleonesi, Artie 5ive segue uno stile che si rifà alla scuola drill di Detroit caratterizzata da bpm sostenuti e melodie rapide e ripetitive, bassi pesanti, acid e testi espliciti. Il suo nome d’arte arriva dal suo secondo nome e dalle cinque vie principali di parte del quartiere Bicocca di Milano dove è nato. Le sue prime uscite risalgono al 2020 ma la svolta per lui arriva tre anni dopo, quando collabora con Rondodasosa per la traccia Ready 4 War, successo bissato da solo nel marzo successivo, con il singolo ALBV.

La sua storia del resto ruota attorno al progetto “La Bella Vita” (di cui ALBV è il claim di lancio) talmente tanto che, oltre ad averlo anticipato con diverse storie e spoiler, Artie ha il titolo del disco tatuato sulla pancia. Il nuovo album, in uscita il 28 marzo, è il sequel di “Aspettando La Bella Vita”, suo EP del 2023 con cui ha avuto modo di farsi spazio nella scena italiana e che ha ottenuto la certificazione d’oro. Il progetto è attesissimo dal pubblico del rapper che ha disseminato indizi sui contenuti in vari contest: nella sua serie di Vlog “5ive Moments”, come ospite di Radio Deejay, e sulle storie Instagram che fanno capire che il 2025 sarà proprio l’anno del suo compimento. La suggestione più grande però, è arrivata durante il Red Bull 64 Bars Live a ottobre, quando alla fine della sua esibizione è apparsa sul palco la scritta “2025 – La Bella Vita”. Sui feat del progetto non si sa ancora molto, ma nell’ultimo periodo Artie 5ive è stato in studio con diversi colleghi che potrebbero essere all’interno del disco.

Sabato 5 aprile appuntamento quindi al Parco Da Vinci per un’occasione unica per gli amanti dello stile e – più genericamente – per tutti coloro che hanno voglia di vivere dei momenti piacevoli, così come la storia del Parco racconta: tra brand commerciali tra i più rinomati a livello internazionale, bar, ristoranti e servizi. E soprattutto ampi spazi all’aperto – ancora più piacevoli con l’arrivo della primavera – che fanno del Da Vinci il parco commerciale più grande d’Italia e tra i più grandi d’Europa. (L’evento è da considerarsi annullato in caso di maltempo)