Sabato 18 gennaio pellegrinaggio giubilare alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura

di Dario Nottola

Sabato 18 gennaio, il Vescovo Gianrico Ruzza guiderà il pellegrinaggio giubilare delle diocesi di Porto-Santa Rufina, che comprende anche il Comune di Fiumicino, e di Civitavecchia Tarquinia, alla Basilica di San Paolo fuori le Mura. Un’occasione speciale di fede e speranza. Il ritrovo sarà alle ore 9 presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura.

“Inizieremo il nostro cammino in processione, passando per la Porta Santa, per poi partecipare alla celebrazione della Messa con il Vescovo e i parroci”, informano le Diocesi.

Per partecipare, è necessaria l’iscrizione che può essere effettuata nelle parrocchie.

“Saremo tutti ‘pellegrini di speranza’, come ci invita la bolla di indizione del Papa. Un pellegrinaggio che è un cammino di cambiamento e conversione, che ci riporta alla bellezza del Vangelo di Gesù risorto. Cristo risorto è l’unica speranza per il mondo”, viene sottolineato