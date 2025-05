Sabato 10 maggio, Festa della mamma contro la violenza sulle donne

L’appuntamento in via Torre Clementina, dinanzi alla parrocchia Santa Maria Porto della Salute

di Dario Nottola

L’Ugl Trasporto aereo scende in campo, a Fiumicino, per sensibilizzare la cittadinanza contro la violenza sulle donne. A tal proposito, in occasione della Festa della Mamma, sabato 10 maggio, dalle ore 10, ci sarà un banco informativo organizzato dal Coordinamento pari opportunità Ugl Trasporto Aereo, in collaborazione con l’associazione ‘Donne per la sicurezza’.

L’appuntamento è in agenda in via Torre Clementina, dinanzi alla parrocchia Santa Maria Porto della Salute, lungo il porto canale. Per Giovanni Carelli, vicesegretario nazionale Ugl Trasporto aereo, “il punto informativo, organizzato con la preziosa collaborazione dell’associazione ‘Donne per la sicurezza’, sensibilizzerà e ricorderà che, troppo spesso le cronache ci consegnano atroci storie di femminicidi ed atti di inaudita violenza a danno dell’universo femminile, segno che ci sia ancora tanto bisogno di educare gli uomini ad una cultura del rispetto”.

Nel corso dell’evento verranno distribuite, in forma simbolica e gratuita, delle piantine floreali.

“Possiamo considerare questa iniziativa una necessaria rilettura della festa della mamma, vista come elemento cardine della società e della famiglia e quindi come figura da amare ma anche da tutelare in ogni aspetto, soprattutto quello della sicurezza”, conclude Carelli.

“Un bellissimo evento per la festa della Mamma organizzato dall’Associazione donne per la sicurezza in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità Ugl. Le mamme che amano, proteggono, crescono. Ma ricordiamo anche le donne che ogni giorno lottano per essere madri libere, sicure, rispettate – evidenzia l’assessore Monica Picca – Quelle che trovano il coraggio di rompere il silenzio, per sé e per i propri figli. La maternità non può convivere con la paura. Per questo, in questa giornata speciale, ribadiamo il nostro impegno: stare accanto alle donne, sostenerle nella rinascita, costruire insieme un futuro libero dalla violenza. Perché ogni madre merita rispetto, dignità e serenità. E ogni figlio merita di crescere vedendo la forza dell’amore, non la paura”.