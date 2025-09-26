Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 26 Settembre 2025

Romics 2025: conto alla rovescia per la 35ª edizione alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre

Due i manifesti della campagna ufficiale con l’omaggio ai Peanuts e all’indimenticabile Corto Maltese

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per la 35/ma edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e Isi.Urb. Si terrà in Fiera Roma, alle porte di Fiumicino, sulla via Portuense, dal 2 al 5 ottobre. Eventi in contemporanea con oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico nei 5 padiglioni, con oltre 70.000 mq di spazio espositivo.

Due i manifesti della campagna ufficiale con l’omaggio ai Peanuts e all’indimenticabile Corto Maltese. I personaggi di Charles M. Schulz, in occasione del 75° anniversario, saranno protagonisti di una grande mostra con tavole originali, omaggi d’autore e memorabilia, in collaborazione con il Charles M. Schulz Museum e Peanuts Worldwide. Nel trentennale della scomparsa di Hugo Pratt, Corto Maltese sarà celebrato con l’attribuzione di un Premio Speciale ai due artisti francesi Martin Quenehen e Bastien Vivès.

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 35/ma edizione del Festival: Fabio Civitelli, Ron Clements, Oscar Martín e Kevin Pike.

Fabio Civitelli festeggia quest’anno ben 40 anni di lavoro su Tex, la grande icona bonelliana. Ha esordito con Mister No e ha realizzato opere per Orient Express, Dylan Dog Color Fest e numerosi volumi illustrati, distinguendosi per uno stile elegante e riconoscibile. Civitelli sarà protagonista di due incontri: il primo dedicato a Tex, venerdì 3 ottobre, e l’incontro di celebrazione Romics d’Oro in programma sabato 4 ottobre.

Ron Clements, leggenda dei Walt Disney Animation Studios, ha firmato insieme a John Musker la regia dei più grandi classici Disney: La Sirenetta, Aladdin, Hercules, Il Pianeta del Tesoro e La Principessa e il Ranocchio. Ha diretto anche l’epico Oceania, candidato all’Oscar. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 4 ottobre.

Oscar Martín, debutta come disegnatore storico di Tom & Jerry, di cui quest’anno Romics ha celebrato l’85° anniversario. Lavora anche con Disney e con l’editore francese Casterman. È il creatore della saga post-apocalittica Solo, cult con numerosi spin-off e La Gilda. A Romics, Oscar Martín presenterà in anteprima Solo – Integrale 3. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 5 ottobre.

Kevin Pike, maestro americano degli effetti speciali e digitali, ha lavorato a brand iconici quali Indiana Jones, Star Wars e soprattutto Ritorno al Futuro, per il quale è stato il designer della leggendaria DeLorean e ha ricevuto una nomination agli Oscar. A Romics, la celebrazione della sua straordinaria carriera: dal 50° anniversario de Lo Squalo ai quarant’anni di Ritorno al Futuro. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 5 ottobre.

Tra le mostre, un’attenzione speciale sarà dedicata a Tex Willer: oltre 60 tavole originali, illustrazioni e quadri mostrano tutta la forza narrativa e il lirismo grafico che hanno consacrato l’artista come uno dei principali interpreti del mito del West a fumetti. E poi un percorso espositivo in forma di game interattivo per i 40 anni di Lupo Solitario in Italia, per raccontare come Joe Dever e il suo personaggio più iconico abbiano spalancato le porte, in Italia, al fenomeno dei librogame e a una nuova cultura ludica.

Sabato 4 ottobre, poi, si celebreranno i 50 anni delle colonne sonore di Febbre da Cavallo e Fantozzi con gli autori Vince Tempera, Fabio Frizzi e Franco Bixio.
Domenica 5 ottobre, i novant’anni di Braccio di Ferro in Italia con Fabrizio Mazzotta, Marco Gervasio, Raggi Fotonici e Andrea Leggeri, la speciale reunion del gruppo “Il Mago, la Fata e la Zucca Bacata”, oltre all’Harry Potter Tribute con un quartetto d’archi dell’Orchestra Italiana del Cinema che interpreterà i temi musicali più conosciuti della saga cinematografica, in attesa del cineconcerto Harry Potter e i Doni della Morte, che si terrà all’Auditorium della Conciliazione di Roma il 6 e 7 dicembre.

Infine, per la prima volta insieme sul palco di Romics, sabato 4 ottobre, Cristina D’Avena, voce simbolo delle sigle dei cartoni animati in Italia, unisce la sua energia alla verve comica e all’originalità musicale dei Gem Boy, per un tripudio di musica, risate e puro divertimento.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Focus

Romics 2025: conto alla rovescia per la 35ª edizione alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre

venerdì, 26 Settembre 2025

Fiumicino: al Parco Esmeralda la festa “Trame di popoli – Tessuti di speranza”

venerdì, 26 Settembre 2025

Sindaco Baccini alla Camera dei Deputati per un convegno sull'intermodalità

venerdì, 26 Settembre 2025
Cronaca

Chiusura notturna del Ponte 2 Giugno per lavori di sostituzione infissi

venerdì, 26 Settembre 2025
Cronaca

Fiumicino, svolta sulle concessioni demaniali ad uso abitativo: la Giunta dice stop all’incertezza

venerdì, 26 Settembre 2025
Fiumicino Online
La tua pubblicità su Fiumicino Online
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Pubblicità Fiumicino Online
Centro Studi GoPrinz