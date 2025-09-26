Romics 2025: conto alla rovescia per la 35ª edizione alla Fiera di Roma dal 2 al 5 ottobre

Due i manifesti della campagna ufficiale con l’omaggio ai Peanuts e all’indimenticabile Corto Maltese

di Dario Nottola

Conto alla rovescia per la 35/ma edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e Isi.Urb. Si terrà in Fiera Roma, alle porte di Fiumicino, sulla via Portuense, dal 2 al 5 ottobre. Eventi in contemporanea con oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico nei 5 padiglioni, con oltre 70.000 mq di spazio espositivo.

Due i manifesti della campagna ufficiale con l’omaggio ai Peanuts e all’indimenticabile Corto Maltese. I personaggi di Charles M. Schulz, in occasione del 75° anniversario, saranno protagonisti di una grande mostra con tavole originali, omaggi d’autore e memorabilia, in collaborazione con il Charles M. Schulz Museum e Peanuts Worldwide. Nel trentennale della scomparsa di Hugo Pratt, Corto Maltese sarà celebrato con l’attribuzione di un Premio Speciale ai due artisti francesi Martin Quenehen e Bastien Vivès.

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 35/ma edizione del Festival: Fabio Civitelli, Ron Clements, Oscar Martín e Kevin Pike.

Fabio Civitelli festeggia quest’anno ben 40 anni di lavoro su Tex, la grande icona bonelliana. Ha esordito con Mister No e ha realizzato opere per Orient Express, Dylan Dog Color Fest e numerosi volumi illustrati, distinguendosi per uno stile elegante e riconoscibile. Civitelli sarà protagonista di due incontri: il primo dedicato a Tex, venerdì 3 ottobre, e l’incontro di celebrazione Romics d’Oro in programma sabato 4 ottobre.

Ron Clements, leggenda dei Walt Disney Animation Studios, ha firmato insieme a John Musker la regia dei più grandi classici Disney: La Sirenetta, Aladdin, Hercules, Il Pianeta del Tesoro e La Principessa e il Ranocchio. Ha diretto anche l’epico Oceania, candidato all’Oscar. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 4 ottobre.

Oscar Martín, debutta come disegnatore storico di Tom & Jerry, di cui quest’anno Romics ha celebrato l’85° anniversario. Lavora anche con Disney e con l’editore francese Casterman. È il creatore della saga post-apocalittica Solo, cult con numerosi spin-off e La Gilda. A Romics, Oscar Martín presenterà in anteprima Solo – Integrale 3. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 5 ottobre.

Kevin Pike, maestro americano degli effetti speciali e digitali, ha lavorato a brand iconici quali Indiana Jones, Star Wars e soprattutto Ritorno al Futuro, per il quale è stato il designer della leggendaria DeLorean e ha ricevuto una nomination agli Oscar. A Romics, la celebrazione della sua straordinaria carriera: dal 50° anniversario de Lo Squalo ai quarant’anni di Ritorno al Futuro. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 5 ottobre.

Tra le mostre, un’attenzione speciale sarà dedicata a Tex Willer: oltre 60 tavole originali, illustrazioni e quadri mostrano tutta la forza narrativa e il lirismo grafico che hanno consacrato l’artista come uno dei principali interpreti del mito del West a fumetti. E poi un percorso espositivo in forma di game interattivo per i 40 anni di Lupo Solitario in Italia, per raccontare come Joe Dever e il suo personaggio più iconico abbiano spalancato le porte, in Italia, al fenomeno dei librogame e a una nuova cultura ludica.

Sabato 4 ottobre, poi, si celebreranno i 50 anni delle colonne sonore di Febbre da Cavallo e Fantozzi con gli autori Vince Tempera, Fabio Frizzi e Franco Bixio.

Domenica 5 ottobre, i novant’anni di Braccio di Ferro in Italia con Fabrizio Mazzotta, Marco Gervasio, Raggi Fotonici e Andrea Leggeri, la speciale reunion del gruppo “Il Mago, la Fata e la Zucca Bacata”, oltre all’Harry Potter Tribute con un quartetto d’archi dell’Orchestra Italiana del Cinema che interpreterà i temi musicali più conosciuti della saga cinematografica, in attesa del cineconcerto Harry Potter e i Doni della Morte, che si terrà all’Auditorium della Conciliazione di Roma il 6 e 7 dicembre.

Infine, per la prima volta insieme sul palco di Romics, sabato 4 ottobre, Cristina D’Avena, voce simbolo delle sigle dei cartoni animati in Italia, unisce la sua energia alla verve comica e all’originalità musicale dei Gem Boy, per un tripudio di musica, risate e puro divertimento.