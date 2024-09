Romics 2024: dal 3 al 6 ottobre alla Fiera Roma, il festival del Fumetto, Animazione, Cinema e Games

Grandi novità ed eventi attendono il pubblico per la sua XXXIII edizione

di Dario Nottola

Dal 3 al 6 ottobre alla Fiera Roma, alle porte di Fiumicino, sulla via Portuense, andrà in scena la XXXIII edizione di Romics, il grande Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. Un appuntamento che, per quattro giornate, dalle 10 alle 20, trasformerà Roma nel centro della creatività e dell’intrattenimento, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive e spazi dedicati ai fan di tutte le età.

Una grande kermesse con eventi in contemporanea nei 5 padiglioni e con oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. L’indirizzo per l’Ingresso Est è Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense); per l’Ingresso Nord è Via Portuense 1645-1647.

Special guest Cristina D’Avena, la voce che ha segnato l’infanzia di intere generazioni con le sue indimenticabili sigle di cartoni animati, che sarà protagonista di un evento speciale a Romics, sabato 5 ottobre alle 18. L’appuntamento è al Padiglione 8 – Sala Grandi Eventi e Proiezioni, dove Cristina inviterà il pubblico a lasciarsi trasportare dalla magia travolgente delle sue canzoni, cantando insieme le sigle che hanno fatto la storia. Ad arricchire la performance di Cristina, ci sarà un gruppo di ballerini che, con le loro coreografie, farà ballare e divertire il pubblico, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Il manifesto della XXXIII edizione del Festival è realizzato da Giuseppe Palumbo, Romics d’Oro dell’edizione, con un tributo ad Eva Kant e Diabolik, due icone intramontabili del fumetto italiano.

“Grandi novità ed eventi attendono il pubblico per la trentatreesima edizione di Romics – racconta Sabrina Perucca, Direttrice Artistica del Festival – tre eccezionali artisti vengono insigniti del Romics d’Oro: a partire da Giuseppe Palumbo, grandissimo e poliedrico disegnatore italiano, suo il manifesto di questa edizione, dedicato a Diabolik ed Eva Kant, una mostra con oltre 100 originali racconterà la sua carriera; il giapponese Hidetoshi Omori, direttore delle animazioni e character designer per oltre duecento importanti titoli tra animazioni e videogames; Jim Cornish, straordinario storyboard artist che ha lavorato alle più celebri produzioni cinematografiche degli ultimi decenni. Di grande interesse il ciclo di Masterclass e workshop con grandi autori italiani e internazionali, dal Giappone agli USA, aperte a tutto il pubblico; grandi festeggiamenti per gli anniversari di Pollon, La storia infinita e il tenero Grisù. Un interessante sguardo poi al fenomeno webtoon, attraverso le voci di artisti italiani e internazionali. La musica grande protagonista con il Premio Musicomics dedicato agli artisti musicali che lavorano alle grandi produzioni audiovisive, e con l’attesissimo concerto di Cristina D’Avena. Tra le grandi mostre, l’esposizione dedicata al Premio Romics del Fumetto 2024, con tutti i vincitori del prestigioso Premio. Passione, divertimento, imperdibili incontri in tutti i palchi del festival, tra cui la nuova area Romics Kids&Junior dedicata ai bambini e alle famiglie, con tante sorprese. Andremo alla scoperta di tutte le novità del grande e piccolo schermo con il Movie Village e dei titoli attesi del mondo Games. Vi aspettiamo!” conclude Sabrina Perrucca