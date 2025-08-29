Return to R-Home 2025

27 e 28 settembre l’evento per piloti di droni a Roma – tecnologia, passione e volo legale nel cuore della Capitale

Giocano con le parole gli organizzatori di Return to R-Home l’evento per piloti di droni e operatori amatoriali o professionali che si terrà a Roma a partire dal 27 settembre 2025.

Da un’idea di Marco Cenciarelli & Alex Carboni un evento dedicato ai piloti di droni, professionisti e appassionati, che celebra la tecnologia, la comunità e il volo libero. Ispirato alla funzione automatica “Return to Home” (RTH) di cui sono dotati i nostri moderni droni, questo raduno riporta tutti “a casa”: Roma.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati e professionisti del mondo drone.

Return to R-Home è più di un raduno: è un’esperienza immerziva che celebra la passione per il volo, la tecnologia e la cultura aeronautica, nel cuore della Capitale.

Stiamo parlando della terza edizione di questo evento che vuole coinvolgere semplici appassionati oppure esperti del settore e che con un programma molto variegato, che comprende anche un volo con drone super legale e autorizzato, nella città romana nella domenica mattina, potrebbe interessare tantissime persone.

“Che tu sia un pilota esperto, un videomaker in cerca di ispirazione, o semplicemente affascinato dal mondo del volo, Return to R-Home è il tuo punto di ritrovo”.

Cosa aspettarsi da questo evento:

– Workshop formativi su video editing, fotogrammetria e tecniche di volo

– Esposizioni, demo live e nuove tecnologie

– Esperienza FPV & ala fissa

– Simulatori professionali usati dai piloti di linea, disponibili per i partecipanti assistiti da un comandante dell’aeronautica

– ⁠Incontri con veri piloti e esperti del settore per approfondire sicurezza e cultura aeronautica

– Special guest e interviste con videomaker, operatori drone e piloti FPV di fama nazionale.

– ⁠Area expo, networking e relax per condividere idee, progetti e passioni.

– Per i piu adrenalitici è previsto anche un volo in elicottero su Roma per vivere la città da una prospettiva unica

– Volo assistito la mattina successiva presto con il drone su Roma nelle locations più iconiche della città eterna.

Quest’anno è stata scelta come sede dell’evento l’AvioElisuperficie Ponte Galeria Vittorio Lazzarotto srls, Rome.

Data e luogo dell’evento: 27 e 28 settembre a Roma presso AvioElisuperficie Ponte Galeria via della Magliana 1066.

Biglietteria aperta per partecipare all’evento del 27 settembre (posti limitati per volo con drone all’alba e volo in elicottero)

Per info e iscrizioni returntorhome@gmail.com