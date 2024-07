Retrosax chiude “Fai bei suoni”, la kermesse estiva del Museo del Saxofono

Sabato prossimo in scena 6 musicisti di grande spessore

di Dario Nottola

Ultimo capitolo per la quinta rassegna estiva “Fai Bei Suoni” organizzata dal Museo del Saxofono di Fiumicino: sabato 20 luglio, alle 21.30, saliranno sul palco della sede di via Molini sei musicisti di grande spessore per il progetto “Retrosax”, firmato dal saxofonista Red Pellini ed improntato ad un repertorio con musiche che spaziano dal 1920 ai primi anni del 1940.

Un repertorio di puro Mainstream Swing che vedrà esibirsi Red Pellini al sax alto, Giorgio Cùscito al sax tenore, Fabrizio D’Alisera al sax baritono, Riccardo Biseo al pianoforte, Christian Antinozzi al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria: un sestetto che propone – con arrangiamenti degli stessi Pellini e Cùscito – di dare risalto alle melodie armonizzate come nella sezione sax di una big band, pur conservando la leggerezza e la libertà d’improvvisazione dei solisti, tipica delle jam session da jazz club. Fabiano “Red” Pellini saxofonista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra. Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma ed allievo del famoso clarinettista di jazz Tony Scott, è esperto di Jazz classico e Swing degli anni 1920-45 con particolare riguardo al repertorio di Bix Beiderbecke, Louis Armstrong, Benny Goodman e Lester Young. Giorgio Cùscito Pianista, saxofonista, vibrafonista, arrangiatore e compositore, è tra i massimi esponenti italiani del jazz mainstream e tradizionale. Ha partecipato a numerosi festival e a migliaia di concerti di rilevanza nazionale ed internazionale. È tra i più attivi musicisti della scena jazz e swing romana. Fabrizio D’Alisera dal 2022 è docente di saxofono jazz presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.