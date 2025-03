“Questioni di un certo genere” venerdì 28 marzo alla Libreria Matrioska

“Un dibattito aperto a tutti per diffondere consapevolezza e seminare parole buone educando al rispetto”

Venerdì 28 marzo la Libreria Matrioska di Fiumicino presenta un dibattito sulle tematiche di genere dal titolo “Questioni di un certo genere”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale BeFree ed il patrocinio del Comune di Fiumicino.

Quali sono i semi della violenza di genere? Quali parole, frasi e abitudini andrebbero evitate fin dalla primissima infanzia? Come riconoscere i primi segnali della violenza di genere? A chi rivolgersi? Cosa fare (e cosa NON fare) per essere di supporto alle donne in situazione di difficoltà?

“Di questo e di molto altro parleremo venerdì 29 marzo alle ore 18, in via del Serbatoio, 29, con le ospiti Ileana Aiese Cigliano, Responsabile del Centro antiviolenza di Cerveteri e Martina Staccotti, Responsabile del centro antiviolenza di Maccarese, della Cooperativa Sociale BeFree. Vi aspettiamo in libreria, libero accesso, prenotazione gradita”.

A seguire un percorso tra i libri a cura delle libraie di Matrioska. L’incontro si concluderà con la presentazione dell’iniziativa “Una biblioteca per Giulia”.