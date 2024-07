Polimedica AION Fiumicino: Ecografie

“I nostri medici e terapisti sono sempre in continua formazione per curare al meglio i nostri pazienti”

Polimedica Aion è un poliambulatorio specialistico incentrato sulla valutazione del paziente e il suo trattamento. I servizi sono in continuo aggiornamento sia a livello medico specialistico sia a livello di medicina alternativa e manuale.

L’ecografia è una metodica indolore, occupa un ruolo di grandissima importanza nella diagnostica per immagini, non ha controindicazioni e può essere effettuata anche sulle donne in gravidanza; in questo studio tramite un ecografo top di gamma di ultima generazione si possono effettuare tutti i seguenti tipi di ecografia:

1) Ecografia internistica addominale per controllare organi e visceri della cavità addominale

2) Ecografia vascolare ed ecocolor Doppler, ( carotidi , aorta e grossi vasi addominali, arterie renali, arti inferiori, superiori o singolo organo)

3) Ecografia Muscolo scheletrica e osteo articolare visualizzando le problematiche muscolari e articolari ad esempio dopo traumi o infortuni sportivi;

4) Elastosonografia in grado di vedere l’elasticità dei tessuti esaminati

5) Ecografia mammaria per la prevenzione e il follow up delle lesioni al seno

6) Ecografia sottocutanee con sonde ad alta frequenza per diagnostica dermatologica e reumatologica

7) Ecografia ginecologica sia trans-vaginale che sovrapubica per lo studio della gravidanza e le problematiche femminili

8) Ecografia tiroidea con elastoscan ed eco color doppler

9) Ecografia linfonodale

10) ecografia prostatica sovrapubica o trans rettale

Le visite si effettuano su appuntamento al numero 351 3638287 – 65 8364610

Rondanini Corporation SRL

Dove siamo: Via dei Nocchieri, 104 B/C Fiumicino

Mail: segreteria@rondaninicorp.it

Web Site: www.rondaninicorp.it