Per tre giorni Ostia sarà il teatro dell’International Street Food

Il festival gastronomico itinerante è giunto alla 10ª edizione e si svolgerà a piazza Magellano

di Umberto Serenelli

Prenderà il via oggi la 10ª edizione dell’International Street Food, il festival itinerante che sta ridefinendo il panorama gastronomico nazionale. Si svolgerà a piazza Magellano, a Ostia, fino a domenica e, per l’occasione, la località lidense si trasformerà in una vera e propria capitale del gusto, che farà leva sui sapori ma anche su intrattenimento e convivialità.

Il tradizionale appuntamento, organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada, verrà inaugurato alle ore 17 e l’ingresso sarà gratuito. Questo consentirà agli appassionati del cibo gustato in strada di visitare gli stand e di seguire un interessante percorso gastronomico con il chiaro obiettivo di scoprire originali offerte culinarie.

Sarà, infatti, possibile allietare il palato con sapori internazionali, come il succulento “Pulled Pork”, l’irresistibile “Smash Burger” o la suggestiva “Picanha brasiliana”, oltre alle specialità della cucina argentina.

Il ricco percorso culinario permetterà di proseguire la ricerca di sapori diversi con le eccellenze del Bel Paese, assaggiando gli iconici arrosticini o le saporite “bombette pugliesi”, passando per la croccante pizza fritta o le creazioni artigianali di “Don Fritto”.

Ci sarà anche l’opportunità di abbinare i diversi sapori, proposti in occasione della tre giorni, con selezionate birre artigianali attraverso una carta che spazia tra le migliori etichette italiane ed estere. Tutto ciò per offrire abbinamenti legati a ogni portata che si intende gustare.

La birra verde, pronta a sorprendere anche i palati più esperti, sarà la vera chicca del festival, il cui obiettivo è quello di richiamare curiosi e appassionati all’evento che si svolge sulla riva del Tirreno.

Il viaggio nello street food riserva anche interessanti proposte per i golosi, che certamente non si priveranno dei “Churros”, una sorta di tiramisù preparato al momento, e dell’avvolgente “Kürtőskalács ungherese”, caratteristico dolce che catturerà quanti amano le ghiottonerie.

Da cornice alle tante offerte culinarie un’area dedicata ai cocktail, dominata da Spritz e Mojito, oltre a molte altre sorprese da scoprire direttamente agli stand.

“Questa edizione dell’International Street Food non è solo una ricorrenza, ma un vero traguardo epocale per il nostro percorso – tiene a precisare Alfredo Orofino, organizzatore e ideatore della manifestazione –. In questi dieci anni abbiamo lavorato per nobilitare il cibo di strada, operando una selezione attenta degli operatori al fine di garantire sempre l’eccellenza. Siamo particolarmente orgogliosi di portare la 84ª tappa a Ostia perché convinti che questo appuntamento possa diventare un momento di festa e di condivisione”.