“Passi nel Tempo” da giovedì 31 luglio scatta la nuova sequenza di appuntamenti

In agenda 4 tappe, in bicicletta, alla scoperta delle eccellenze storiche di Fregene nell’anno del suo centenario

di Dario Nottola

Tutto e di più sui segreti del Centenario della nascita di Fregene. Da giovedì 31 luglio scatta la nuova sequenza di appuntamenti dell’iniziativa “Passi nel Tempo”, alla scoperta, lanciata dalla Pro Loco, delle storie e dei segreti delle località di Fregene e Maccarese, e che abbracceranno anche agosto.

In agenda 4 tappe, in bicicletta, alla scoperta delle eccellenze storiche di Fregene nell’anno del suo centenario attraverso le quali sarà ricostruita la sua storia.

Giovedì 31 luglio, per “Fregene 100”, in programma una pedalata sulle tracce delle origini della nascita della cittadina e del suo periodo di massimo splendore legato anche alla storia del cinema italiano. Martedì 5 agosto, al centro della visita “Le ville storiche”: una pedalata sui decenni del cambiamento e dell’evoluzione di Fregene, dai cottages in pineta alle grandi ville firmate. Mercoledì 6 agosto tappa alla “Casa Albero” di Perugini, la villa più famosa di Fregene, che è anche un’opera d’arte. Infine, martedì 12 Agosto, tappa al “Pianeta Azzurro”, la casa museo della scultrice Alba Gonzales, scomparsa nel luglio del 2024, dove l’arte si respira in ogni angolo a partire dalla villa storica che gli fa da quinta.

Tutte le tappe durano circa un’ora e mezza ed iniziano alle 18. Per iscriversi, scrivere su whatsapp al numero 3313952765.