Parco Leonardo: tutto pronto per la sesta edizione dell’evento “Parco in Festa”

L’appuntamento è fissato per i giorni 6, 7 e 8 giugno, presso il consueto scenario del parco del Perugino

Il Comitato di Quartiere Parco Leonardo (CQPL) annuncia ufficialmente le date della sesta edizione di “Parco in Festa”, l’evento annuale che celebra l’identità, la vitalità e lo spirito di comunità del quartiere. L’appuntamento è fissato per i giorni 6, 7 e 8 giugno 2025, presso il consueto scenario del parco del Perugino, nella località di Parco Leonardo.

“Parco in Festa si conferma il momento più atteso per l’aggregazione sociale e la valorizzazione del nostro quartiere – dichiara Erik Paciucci, Presidente del Comitato di Quartiere Parco Leonardo – Anche per questa sesta edizione, il CQPL ha lavorato per offrire un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere residenti e visitatori di ogni età”.

“I partecipanti – aggiunge – potranno immergersi in un’atmosfera di festa con un’offerta gastronomica pensata per soddisfare ogni palato. Non mancheranno spettacoli e performance dal vivo, con un palinsesto che includerà un coinvolgente festival canoro, il ‘Parco Leonardo Festival Show’, ed una suggestiva ‘serata en blanc’, che animeranno i tre giorni di festa offrendo momenti di puro divertimento”.

“Un’attenzione particolare – sottolinea Paciucci – sarà rivolta ai più giovani, con un’area a loro riservata dove saranno proposti laboratori creativi, giochi, attrazioni e attività ludiche supervisionate, garantendo divertimento in sicurezza per i bambini e tranquillità per le famiglie”.

“La realizzazione di ‘Parco in Festa’ – evidenzia – è resa possibile grazie alla proficua sinergia che coinvolge l’intero tessuto del quartiere. L’evento beneficia del fondamentale sostegno delle realtà economiche locali, il cui contributo è essenziale, ma anche del prezioso apporto delle associazioni, dei gruppi culturali e delle diverse realtà attive sul territorio. Questa ampia e diversificata collaborazione testimonia il forte legame e la vitalità della nostra comunità, mettendo in luce le sue molteplici espressioni. Al fine di offrire un evento sicuro, gratuito e di qualità, gli organizzatori hanno lanciato una raccolta fondi online. Attraverso questa iniziativa, disponibile all’indirizzo https://gofund.me/b52fb304, tutti potranno sostenere attivamente la realizzazione della festa e contribuire al suo successo”.

“Estendiamo un caloroso invito a residenti e visitatori: venite a condividere la gioia, l’energia e la ricchezza di Parco Leonardo in questi giorni di festa che costruiamo insieme. L’ingresso all’evento è gratuito. Il programma dettagliato, con l’elenco degli espositori, degli artisti e delle attività, sarà presto disponibile sui canali ufficiali del Comitato di Quartiere Parco Leonardo” conclude Erik Paciucci