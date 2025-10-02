Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 2 Ottobre 2025

Ottobre si accende tra storia, note e meraviglia

In programma un ricco calendario di eventi con concerti, visite guidate e aperture straordinarie dei siti storici

 

 

di Dario Nottola

 

 

Sarà un mese di ottobre caratterizzato da tanti appuntamenti nelle aree archeologiche di Fiumicino ed Ostia Antica.

 

Per la rassegna “Ostia Antica Festival” in agenda il 3 ottobre, alle 11, il pianista Enrico Zanisi ed il 4, sempre alle 11, la pianista Sun Hee You, che proporranno un concerto gratuito per i visitatori agli Scavi. Il 4 per “Itinerari Cristiani”, nella Basilica Costantiniana, alle 10, in programma una visita guidata a cura dell’Equipe di scavo ed, alle 12, una visita guidata a cura di Coopculture.

 

Tutti i sabati di ottobre, poi, e fino al 27 dicembre il Castello di Giulio II ad Ostia Antica ospita “Castello in Jazz”, e che sta riscuotendo un notevole gradimento: alle 21 concerti jazz organizzati in collaborazione con il Museo del Saxofono di Maccarese. Tutti i sabati di ottobre e fino all’8 novembre il Museo delle Navi a Fiumicino sarà aperto al pubblico la sera, dalle 19.30 alle 22.30, con ingresso gratuito.

 

Domenica 5 per “Pietre che cantano”, alle 12, il teatro romano di Ostia Antica ospiterà la “Festa Corale” di inizio anno scolastico nell’ambito di Vokal Jubilee. Nel weekend del 4-5 ottobre, festività del santo patrono di Fiumicino, il complesso monumentale di Sant’Ippolito ad Isola Sacra prolungherà l’orario di apertura fino alle 18.

 

Infine, i sabati dal 18 ottobre al 8 novembre, il Museo Ostiense sarà aperto al pubblico la sera, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) con ingresso gratuito.

 

 

 

