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Scritto da Fiumicino Online - domenica, 20 Settembre 2026

Fiumicino SC 26, tris all’Ostiense: prima vittoria casalinga della stagione

Ferrandu apre le marcature, poi Forcina e Mangione firmano il 3-1 al “Pietro Desideri”. I rossoblù restano nelle zone alte della classifica e guardano già alla trasferta contro l’Anguillara

 

 

di Fernanda De Nitto

 

Bel tris allo Stadio Pietro Desideri con la prima vittoria interna stagionale del Fiumicino SC 26, dopo il pareggio di due settimane fa.

 

La squadra locale si distingue da subito per gioco e possesso di palla andando a vincere, nella terza giornata del campionato di promozione, girone A, con il risultato di 3 a 1 contro la compagine romana dell’A.S.D. Polisportiva Ostiense.

 

Già dal primo tempo la partita si delinea a senso unico per il Fiumicino, con l’Ostiense in difensiva e la squadra locale che, invece, detta il gioco, con due palle gol, prima di trovare al 35′ minuto il vantaggio con Ferrandu. La rete nasce da un colpo di testa su cross dalla trequarti di Frasca. Prima di andare negli spogliatoi anche lo stesso Frasca si avvicina al raddoppio.

 

Nell’avvio di ripresa la squadra locale inizia un pò più in sordina e ne approfitta l’Ostiense, al 7′, che sugli sviluppi di un’azione pericolosa procura e trasforma un rigore ad opera di Saraz. Sempre su penalty, dopo una fase disordinata, il Fiumicino ritorna avanti al 24′ minuto con Forcina, prima del timbro finale di Mangione che al 26′ chiude i conti su sviluppo di corner.

 

Le fasi successive della gara sono di controllo per la compagine del territorio che va più volte anche vicino al poker, con diverse occasioni fallite.

 

Il Fiumicino si conferma ad oggi nelle prime posizioni della classifica, festeggiando questa importante vittoria casalinga, concentrandosi però già da oggi per la sfida in trasferta della prossima domenica contro l’Anguillara Calcio.

 

FIUMICINO S.C. 26 – POLISPORTIVA OSTIENSE 3-1

 

FIUMICINO S.C. 26: Musolino, Ricci, Di Loreto, Marvulli, Trinchi, Magione, Ferrentino (26′ st Maduka), Frasca (31′ st Scopel), Ferrandu, Munaretto (31′ st Di Battista), Alesi (9′ st Forcina). All. Albano

POLISPORTIVA OSTIENSE: Fronzuti, Vanni, Di Porto (38′ st D’Annibale), Grifoni, Qosja (26′ st Zumbo), Giuliani (31′ st Coppola), Saraz, Ippoliti, Speziali (31′ st Di Camillo), Arcangeli (22′ st Aceti), Piccinini. All. Di Natale

Arbitro: F. D’Alessandro
Assistenti: I. Ferraiolo, L. Giudici

Reti: 35′ pt Ferrandu – 7′ st Saraz (R) – 24′ st Forcina (R) – 26′ St Mangione

 

 

 

 

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calcio Desideri Fiumicino S.C. 26
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