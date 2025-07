Ostia: “Cultura ed arte sul fiume e sul mare. Alla scoperta della foce del Tevere”

Dal 3 agosto al 5 ottobre, tutte le domeniche pomeriggio, escursioni gratuite in battello su prenotazione

di Dario Nottola

Una proposta culturale che diviene un viaggio di conoscenza e di scoperta: la foce del Tevere è ancora un tesoro inesplorato del litorale romano, difficilmente raggiungibile e fruibile, che la navigazione in battello consente di godere appieno in tutti i suoi aspetti. Con questo leit motiv scatta domenica 3 agosto “Cultura ed arte sul fiume e sul mare. Alla scoperta della foce del Tevere”: fino al 5 ottobre, tutte le domeniche, alle 17.30, l’appuntamento è all’approdo fluviale di Ostia Antica, per mostre itineranti di pittura e fotografia, incontri culturali e partecipare gratuitamente ad un’escursione in battello al fiume al mare, percorrendo i viali alberati e costeggiando le rive del Tevere, per andare alla scoperta della foce del fiume, uno dei ‘tesori’ ambientali del litorale romano.

A fare da collante a questo viaggio saranno la cultura e l’arte, riunite assieme dalla Pro Loco Ostia Mare di Roma che in collaborazione con Zètema propone il programma domenicale gratuito di dieci gite fluviali, su prenotazione.

L’escursione in battello, che prevede la circumnavigazione dell’isolotto, il raggiungimento dell’Idroscalo sino all’uscita in mare ed il ritorno fino all’approdo fluviale di Ostia Antica, circa un’ora e 45 minuti di navigazione) oltre alle mostre d’arte ospiterà incontri culturali esplicativi, sia dell’ambiente naturale tipico della foce e sia della storia ed archeologia del litorale.

“Vogliamo portare, grazie al supporto di Roma Capitale progetto ‘Estate Romana’, i romani ed i turisti sul fiume – spiega Antonio Ricci, presidente della Pro Loco Ostia Mare di Roma – a conoscere i segreti e le bellezze naturali di questo luogo unico. Attraverso un ‘racconto’ visivo e facilmente accessibile contiamo di riavvicinare Roma al suo fiume, partendo dalla foce e dirigendosi verso il mare. La nostra idea è quella di valorizzare questa esperienza unica, promuovendo nuovi spazi culturali non convenzionali, come possono essere, il fiume, il mare, il battello ed il Parco d’Affaccio di Ostia Antica”.

La foce del Tevere è un ambiente tutto da scoprire e da conoscere, storia, cultura ed ambiente interagiscono secondo antichi ritmi, per arrivare al Parco di Affaccio di via Gherardo, ad esempio, si deve percorrere oltre un chilometro su una strada sterrata che attraversa la campagna, dove tutto sembra ancora fermo alla fine ‘800, quando i primi bonificatori iniziarono la loro battaglia per strappare queste terre alla malaria. Una passeggiata “culturale” a piedi (circa 30 minuti il tempo medio di percorrenza), in bicicletta o con la macchina, sicuri di provare un’esperienza unica a pochi chilometri dalla città.

Arrivati nei pressi dell’approdo sarà anche possibile visitare il “Parco dell’Affaccio sul Tevere di Ostia Antica”, fortemente voluto dall’attuale Amministrazione Comunale, un angolo di natura sulla sponda del fiume, una piccola colonia di flora e fauna tipica dell’ambiente naturale circostante.

L’obiettivo dell’iniziativa che prevede per il 2025 dieci uscite, tutte le domeniche dal 3 agosto al 5 ottobre, vuole promuovere una partecipazione attraverso un racconto visivo facilmente accessibile a tutti, offrendo esperienze artistiche a contatto diretto con la natura ed il paesaggio, integrando l’arte, la fotografia e la narrazione dei luoghi.

Info e prenotazione: navigazioneproloco@libero.it

Cell. 339 2066206 (solo per info)