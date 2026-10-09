Ostia Antica torna nel 1556: il Castello di Giulio II rivive l’emozione di un assedio tra storia e spettacolo

Sabato 10 e domenica 11 ottobre una suggestiva rievocazione storica itinerante tra le mura del Castello di Giulio II. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

di Dario Nottola

Domani sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre, al Castello di Giulio II ad Ostia antica, andrà in scena “L’Assedio al Castello”. Si tratta di una rievocazione storica in forma di azione scenica itinerante. Gli appuntamenti sono fissati alle 16 ed alle 17:30.

Ecco lo scenario storico che sarà rievocato: “Novembre 1556. L’esercito del Duca d’Alba avanza verso Roma. Prima della Città Santa, una fortezza gli sbarra il cammino: la Rocca di Ostia. Tra quelle mura, Orazio dello Sbirro e i suoi uomini attendono l’assalto finale. Si misurano le forze, si preparano le difese, si affida alla pietra la speranza di resistere”.

Il pubblico attraverserà corti e camminamenti, seguendo corpi e voci dei protagonisti nei luoghi dell’assedio. Il Castello torna a essere, quindi, teatro di una storia di ambizione, paura e desiderio di gloria.

PERSONAGGI E INTERPRETI: Duca D’Alba: Gian Marco di Lecce; Orazio dello Sbirro: Giovanni Carlucci; Contadina ostiense: Michela Franzese; Ascanio della Cornia: Massimiliano De Cicco.

Musiche: Francesco Pitarra

Ideato da Simone Bucri

INFO: www.litoraleincontralasuastoria.it/

Produzione CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio.

L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

alla mail crt.ecomuseo@gmail.com

oppure via whatsapp al numero 333 2266927

indicando giorno e ora della propria partecipazione.