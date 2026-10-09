Supernova Fiumicino, debutto casalingo contro la Polisportiva Lazio: obiettivo continuità

Dopo il successo all’esordio, i rossoneri cercano la seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico. Coach Russo: “Serviranno energia e brillantezza. Vogliamo rendere il palazzetto un punto di riferimento per la nostra gente”

La Supernova Fiumicino è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Dopo aver conquistato i primi due punti della stagione nel campionato di Divisione Regionale 1 (DR1), la formazione rossonera si prepara al debutto casalingo con l’obiettivo di dare continuità al buon avvio e confermare le sensazioni positive emerse nelle ultime settimane.

L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 18:00, quando al Pala Supernova arriverà la Polisportiva Lazio per una sfida che rappresenta un altro importante banco di prova per la squadra guidata da coach Giorgio Russo.

Il successo ottenuto venerdì scorso ha permesso alla Supernova di iniziare il proprio cammino con il piede giusto, mettendo in cassaforte due punti preziosi in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. Adesso, però, i rossoneri sono chiamati a compiere un ulteriore passo avanti, non soltanto sul piano dei risultati, ma anche sotto il profilo della qualità del gioco e dell’intensità.

A presentare la sfida è coach Giorgio Russo, soddisfatto dell’approccio mostrato dalla squadra e desideroso di vedere ulteriori progressi: “Arriviamo a questo nuovo appuntamento nel modo giusto, motivati e con l’entusiasmo di queste ultime settimane di lavoro. Finalmente giocheremo in casa una gara ufficiale e vogliamo assolutamente dare continuità a ciò che è stato costruito nella scorsa stagione per quello che riguarda il feeling squadra-tifosi”.

Proprio il rapporto con il pubblico rappresenta uno degli aspetti sui quali la società intende continuare a investire. L’obiettivo è trasformare il Pala Supernova in un autentico punto di ritrovo per gli appassionati di pallacanestro e per le famiglie del territorio.

“Vogliamo provare a portare ancora più famiglie al palazzetto, vogliamo essere un punto di riferimento per la nostra gente”, sottolinea il tecnico rossonero.

Ma oltre all’entusiasmo sugli spalti servirà una prestazione convincente sul parquet. Russo indica con chiarezza la strada da seguire: “Dal punto di vista strettamente cestistico, invece, oltre all’esperienza mostrata all’esordio, mi aspetto di vedere dai miei ragazzi anche energia e brillantezza”.

La prima davanti ai propri tifosi diventa così un’occasione importante per consolidare quanto di buono fatto finora e alimentare l’entusiasmo attorno alla squadra. La Supernova vuole continuare a crescere, conquistare altri punti preziosi e fare del fattore campo una delle proprie armi nel corso della stagione.

Sabato, alle 18:00, la parola passerà al parquet del Pala Supernova.