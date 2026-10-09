Fiumicino, cambia il regolamento edilizio: procedure più semplici, incentivi green e nuove regole per costruire

Presentata la proposta di aggiornamento delle norme ferme al 2012. Digitalizzazione delle pratiche, recupero degli immobili e sostenibilità ambientale tra le principali novità. Caroccia: “Puntiamo all’approvazione entro fine anno”

di Fernanda De Nitto

E’ stato presentato questa mattina, presso l’Hotel Tiber di Isola Sacra, davanti ad un pubblico di professionisti operatori del settore e cittadini, il nuovo regolamento edilizio proposto dall’Amministrazione Comunale, in una versione preliminare alla definitiva approvazione procedurale. L’incontro è, infatti, stato promosso con l’obiettivo di raccogliere eventuali proposte ed osservazioni relative al testo e per approfondire la situazione relativa ai vincoli idrogeologici nel territorio comunale.

Il testo punta a rendere più chiari i procedimenti amministrativi, favorendo la riqualificazione del patrimonio immobiliare ed accompagnare lo sviluppo ordinato della Città.

Con il lavoro dell’Assessorato all’edilizia Angelo Caroccia, e dei relativi uffici tecnici, è stato adeguato il regolamento datato 2012, adeguandolo alla normativa vigente nazionale e regionale, con una nuova disciplina organica tenente conto dell’evoluzione normativa, delle moderne necessità abitative e degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

L’iniziativa, promossa dal governo Baccini, è destinata alla modernizzazione della città, migliorando il rapporto tra cittadini, professionisti e pubblica amministrazione, promuovendo uno sviluppo urbano equilibrato con regole chiare, una maggiore qualità degli interventi e una attenta valorizzazione del territorio.

Tra le principali novità del regolamento si evince, in primis, una maggiore semplificazione amministrativa, con uniformità delle definizioni edilizie e regole più comprensibili per i cittadini. Proprio per questo tutte le pratiche saranno digitalizzate con la gestione telematica a cura del SUE, Sportello Unico per l’Edilizia.

Obiettivo del nuovo regolamento sarà quello di riqualificare il patrimonio immobiliare disciplinando gli interventi sugli edifici esistenti, sulle trasformazioni immobiliari dei soppalchi, dei seminterrati e delle superfici accessorie, nel rispetto delle normative vigenti. Sarà, altresì, incentivata l’edilizia sostenibile con la previsione di alcuni meccanismi premiali per interventi di miglioramento bioenergetico maggiori rispetto agli standard obbligatori. Particolare attenzione sarà riservata, anche, alle fonti rinnovabili, agli impianti fotovoltaici, al recupero delle acque meteoriche e alla permeabilità del terreno.

Nuove regole anche in tema di facciate, recinzioni, spazi esterni, arredo urbano, dehors, percorsi pedonali, piste ciclabili e parcheggi, con una maggiore salvaguardia dei vincoli ambientali, paesaggistici e urbanistici.

L’aggiornamento del Regolamento Edilizio costituisce una scelta amministrativa che guarda al futuro di Fiumicino, promuovendo edilizia di qualità volta a sostenere il recupero del patrimonio esistente, compatibilmente allo sviluppo economico e alla tutela ambientale.

La proposta, la cui entrata in vigore è subordinata alla deliberazione di approvazione secondo l’iter previsto, costituisce una base di confronto con le categorie professionali, gli operatori del settore, le associazioni e le rappresentanze istituzionali.

Presenti all’incontro, insieme con il Sindaco Mario Baccini e l’Assessore all’Edilizia Angelo Caroccia, l’Arch. Luigi Di Luzio, Dirigente all’Edilizia del Comune di Fiumicino, l’Ing. Paolo Roccetti, Dirigente all’urbanistica del Comune di Fiumicino, Laura Corrotti, Presidente Commissione Urbanistica e Casa della Regione Lazio, oltre che i rappresentanti del collegio dei geometri, dell’Ordine degli architetti e degli ingegneri di Roma.

“L’iter costitutivo di questo nuovo regolamento edilizio è durato quasi due anni, per la stesura di un testo confacente alla modernità dei tempi, incentivante il risparmio energetico e la semplificazione delle procedure. Tutto ciò è stato possibile grazie al poderoso lavoro degli uffici dell’Area Edilizia e a tutti i tecnici dell’Assessorato che hanno operato con attenzione alla stesura del testo” ha dichiarato l’Assessore Angelo Caroccia.

“Questo percorso – prosegue – è stato condiviso anche con i professionisti del territorio con i quali abbiamo fatto diverse assemblee di confronto e proposizione. Vorremmo andare in approvazione entro la fine dell’anno al fine di favorire l’avvio delle nuove procedure in tempi brevi, in una nuova visione di città più green e sostenibile” ha concluso l’Assessore all’Edilizia.

“Una città moderna deve avere il coraggio di aggiornare le proprie regole – ha sottolineato il Sindaco Mario Baccini – Vogliamo una Fiumicino nella quale cittadini, famiglie, professionisti e imprese possano trovare una pubblica amministrazione capace di dare risposte chiare, nel rispetto della legalità e dell’ambiente”.

“Il nostro obiettivo non è costruire di più ma costruire meglio, recuperare ciò che esiste, migliorare la qualità delle abitazioni e rendere più ordinato e sostenibile lo sviluppo del territorio – ribadisce il primo cittadino – La semplificazione non significa rinunciare ai controlli, ma rendere le regole comprensibili e uguali per tutti. È anche attraverso questi strumenti che si costruisce una città più moderna, attrattiva e vicina alle esigenze delle persone”.