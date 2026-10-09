Da Torrimpietra al tetto d’Europa: Edoardo Giordan è d’oro, Fiumicino festeggia il suo campione!

Impresa straordinaria ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026. Lo schermidore delle Fiamme Oro conquista il suo primo titolo continentale nella sciabola, superando in finale l’ungherese Osvath per 15-10

di Dario Nottola

La quarta giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 regala alla scherma azzurra ed al territorio di Fiumicino una grande impresa: Edoardo Giordan, lo schermidore di Torrimpietra, è campione d’Europa nella sciabola maschile categoria A, conquistando un oro individuale che non aveva mai vinto nelle quattro precedenti partecipazioni alla kermesse continentale. Prima medaglia individuale, invece, per Julia Markowska, bronzo nella spada femminile B.

Mattatore del venerdì gallese è stato proprio Edoardo Giordan, che sale sul tetto d’Europa nella sciabola maschile categoria A. Il campione delle Fiamme oro, bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi 2024, al suo quinto Europeo corona il meritatissimo sogno d’oro.

Edo ha debuttato vincendo con il risultato di 15-9 negli ottavi sul “neutrale” Karpov e nei quarti ha sconfitto d’autorità il greco Ntounis, conquistando così la certezza della sua quarta medaglia individuale in un Campionato continentale. Ma stavolta ha voluto con tutto se stesso andare oltre. E lo ha dimostrato in semifinale, contro l’ucraino Artem Manko, comandando sin dal principio l’assalto ed esultando per il verdetto di 15-9 che l’ha proiettato all’ultimo atto. In finale, opposto all’ungherese Richard Osvath, Edoardo Giordan ha messo il punto esclamativo sulla sua giornata trionfale, vincendo per 15-10 e laureandosi così campione d’Europa.

(foto BIZZI/FEDERSCHERMA)