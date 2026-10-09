Ostia Antica, al Castello di Giulio II la rievocazione storica “L’Assedio al Castello”

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due appuntamenti pomeridiani con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria
di Dario Nottola
Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre, al Castello di Giulio II ad Ostia Antica, andrà in scena “L’Assedio al Castello”. Si tratta di una rievocazione storica in forma di azione scenica itinerante. Gli appuntamenti sono fissati alle ore 16 e alle 17.30.
Ecco lo scenario storico che sarà rievocato:
“Novembre 1556. L’esercito del Duca d’Alba avanza verso Roma. Prima della Città Santa, una fortezza gli sbarra il cammino: la Rocca di Osta. Tra quelle mura, Orazio dello Sbirro e i suoi uomini attendono l’assedio finale. Si misurano le forze, si preparano le difese, si affida alla pietra la speranza di resistere”.
Il pubblico attraverserà corti e camminamenti, seguendo corpi e voci dei protagonisti nei luoghi dell’assedio. Il Castello torna ad essere quindi teatro di una storia di ambizione, paura e desiderio di gloria.
Personaggi e interpreti:
Duca D’Alba: Gian Marco di Lecce
Orazio dello Sbirro: Giovanni Carlucci
Contadina ostiense: Michela Franzese
Ascanio della Cornia: Massimiliano De Cicco
Musiche: Francesco Pitarra
Ideato da Simone Bucri
Info: www.litoraleincontralasuastoria.it/
Produzione CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio.
L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo e-mail: crt.ecomuseo@gmail.com oppure via WhatsApp al numero 3332266927, indicando giorno e ora della propria partecipazione.