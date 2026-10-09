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Scritto da Fiumicino Online - sabato, 10 Ottobre 2026

Ostia Antica, al Castello di Giulio II la rievocazione storica “L’Assedio al Castello”

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due appuntamenti pomeridiani con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria

 

di Dario Nottola

 

 

Sabato 10 ottobre e domenica 11 ottobre, al Castello di Giulio II ad Ostia Antica, andrà in scena “L’Assedio al Castello”. Si tratta di una rievocazione storica in forma di azione scenica itinerante. Gli appuntamenti sono fissati alle ore 16 e alle 17.30.

 

Ecco lo scenario storico che sarà rievocato:

“Novembre 1556. L’esercito del Duca d’Alba avanza verso Roma. Prima della Città Santa, una fortezza gli sbarra il cammino: la Rocca di Osta. Tra quelle mura, Orazio dello Sbirro e i suoi uomini attendono l’assedio finale. Si misurano le forze, si preparano le difese, si affida alla pietra la speranza di resistere”.

Il pubblico attraverserà corti e camminamenti, seguendo corpi e voci dei protagonisti nei luoghi dell’assedio. Il Castello torna ad essere quindi teatro di una storia di ambizione, paura e desiderio di gloria.

Personaggi e interpreti:

Duca D’Alba: Gian Marco di Lecce

Orazio dello Sbirro: Giovanni Carlucci

Contadina ostiense: Michela Franzese

Ascanio della Cornia: Massimiliano De Cicco

Musiche: Francesco Pitarra

Ideato da Simone Bucri

 

Info: www.litoraleincontralasuastoria.it/

Produzione CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio.

L’evento è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo e-mail: crt.ecomuseo@gmail.com oppure via WhatsApp al numero 3332266927, indicando giorno e ora della propria partecipazione.

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