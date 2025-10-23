Parco Archeologico, dal 24 al 31 ottobre visite guidate e aperture serali nei musei tra Fiumicino e Ostia Antica

In programma itinerari ecumenici, laboratori a Portus e aperture serali dei musei.
di Dario Nottola
Nell’offerta culturale del Parco Archeologico, tra Fiumicino ed Ostia Antica, spiccano diversi eventi in programma a fine mese.
Domani, 24 ottobre: Itinerari Ecumenici – Alla scoperta di Aurea: alle ore 15 visita guidata gratuita al borgo di Ostia Antica e alla chiesa di Sant’Aurea, con Roberta Ruotolo. Prenotazione obbligatoria al link https://www.coopculture.it/it/prodotti/itinerari-ecumenici/. Maggiori informazioni sul sito web del Parco: https://ostiaantica.cultura.gov.it/itinerari-ecumenici-santaurea-e-pianabella/.
Sabato, 25 ottobre: Muri per tutti a Portus: alle ore 10 visita guidata con attività laboratoriale dell’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano a Fiumicino. Evento compreso nel biglietto di ingresso all’area archeologica. Prenotazione via e-mail a pa-oant.portus@cultura.gov.it.
Giovedì, 30 ottobre: “O sante Muse, poi che vostro sono”: il sarcofago delle Muse dall’Isola Sacra: storie di archeologia e di antropologia al Museo Ostiense: alle ore 15 Cristina Genovese, responsabile scientifico del Museo Ostiense, e Paola Francesca Rossi, responsabile del Servizio di antropologia del Parco, terranno un approfondimento sul sarcofago delle Muse dal punto di vista sia storico-artistico che antropologico. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria via e-mail a pa-oant.comunicazione@cultura.gov.it entro il giorno 29 ottobre alle ore 12.
Infine, venerdì, 31 ottobre: presentazione del volume “Lo sviluppo termale del settore costiero della città di Ostia” di Marcello Turci: alle ore 17 presentazione del volume “Lo sviluppo termale del settore costiero della città di Ostia, riesame della documentazione e nuove indagini alle Thermae Maritimae (IV, X, 1) e alle c.d. Terme Marittime (III, VIII, 2)” a cura di Marcello Turci. L’evento si tiene nel Castello di Giulio II a Ostia Antica ed è a ingresso libero fino a esaurimento posti.
L’apertura serale gratuita del Museo Ostiense all’interno degli Scavi di Ostia e del Museo delle Navi a Fiumicino è dalle ore 19.30 alle 22.30. Info per le modalità di visita del Museo Ostiense: https://ostiaantica.cultura.gov.it/il-museo-ostiense-al-chiaro-di-luna-aperture-serali-il-sabato-sera/