Parco Archeologico, dal 24 al 31 ottobre visite guidate e aperture serali nei musei tra Fiumicino e Ostia Antica

In programma itinerari ecumenici, laboratori a Portus e aperture serali dei musei.

Domani, 24 ottobre : Itinerari Ecumenici – Alla scoperta di Aurea: alle ore 15 visita guidata gratuita al borgo di Ostia Antica e alla chiesa di Sant’Aurea, con Roberta Ruotolo. Prenotazione obbligatoria al link https://www.coopculture.it/it/prodotti/itinerari-ecumenici/. Maggiori informazioni sul sito web del Parco: https://ostiaantica.cultura.gov.it/itinerari-ecumenici-santaurea-e-pianabella/.

Sabato, 25 ottobre : Muri per tutti a Portus: alle ore 10 visita guidata con attività laboratoriale dell’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano a Fiumicino. Evento compreso nel biglietto di ingresso all’area archeologica. Prenotazione via e-mail a pa-oant.portus@cultura.gov.it.

Giovedì, 30 ottobre: “O sante Muse, poi che vostro sono”: il sarcofago delle Muse dall’Isola Sacra: storie di archeologia e di antropologia al Museo Ostiense: alle ore 15 Cristina Genovese, responsabile scientifico del Museo Ostiense, e Paola Francesca Rossi, responsabile del Servizio di antropologia del Parco, terranno un approfondimento sul sarcofago delle Muse dal punto di vista sia storico-artistico che antropologico. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria via e-mail a pa-oant.comunicazione@cultura.gov.it entro il giorno 29 ottobre alle ore 12.