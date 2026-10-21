Ostia, al via il corso base di birdwatching della Lipu

Dal 24 ottobre incontri teorici ed escursioni per scoprire e tutelare l’avifauna del territorio

di Dario Nottola

Riconnettersi con la natura a passo lento: sabato 24 ottobre al via, a Ostia, il Corso Base di Birdwatching promosso dalla Lipu Ostia presso l’Oasi CHM. Un ciclo di incontri ed escursioni per scoprire la meraviglia dell’avifauna a due passi da casa.

In un mondo che corre veloce, esiste un modo antico e rigenerante per ritrovare l’equilibrio e riscoprire la bellezza che ci circonda: il birdwatching. L’osservazione degli uccelli nel loro habitat naturale non è soltanto un hobby in forte crescita, ma una vera e propria pratica di consapevolezza e rispetto per l’ambiente. Un’attività sostenibile, a impatto zero, che invita al silenzio, alla pazienza e all’ascolto dei ritmi della natura, offrendo un’opportunità unica per staccare dalla routine quotidiana e concedersi un momento di puro relax immersi nel verde.

La vera magia del birdwatching risiede nella sua accessibilità: non occorre intraprendere lunghi viaggi verso mete esotiche per ammirare specie meravigliose. Spesso basta varcare la soglia di casa per scoprire un mondo vibrante e inaspettato.

Proprio per avvicinare cittadini e appassionati a questo affascinante universo, il Gruppo Birdwatchers della Delegazione Lipu Ostia organizza un Corso Base di Birdwatching, che prenderà il via sabato 24 ottobre.

Una delle mete del percorso sarà naturalmente la splendida Oasi Lipu CHM di Ostia, uno straordinario scrigno di biodiversità in cui sono state censite oltre 220 specie di uccelli e che attira ogni anno fotografi e birdwatchers da tutto il mondo. Il corso si snoderà tra lezioni teoriche in aula ed entusiasmanti uscite didattiche sul campo guidate da esperti relatori, offrendo ai partecipanti gli strumenti utili per riconoscere e tutelare l’avifauna del nostro territorio.

Calendario degli appuntamenti

* Sabato 24 ottobre 2026 (ore 16.00-18.30): Scopriamo il birdwatching – a cura di V. Trezza

* Domenica 8 novembre 2026: Visita guidata sul campo all’Oasi Lipu CHM di Ostia

* Sabato 14 novembre 2026 (ore 16.00-18.30): Gabbiani e gli acquatici di acque profonde – a cura di V. Trezza

* Sabato 21 novembre 2026 (ore 16.00-18.30): Anatre, limicoli, aironi, acquatici di acque poco profonde – a cura di D. Taurozzi

* Sabato 16 gennaio 2027 (ore 16.00-18.30): Rapaci e gli uccelli degli ambienti terrestri – a cura di S. Pizzichini

* Domenica 17 gennaio 2027: Uscita didattica al Lago di Vico con il Gruppo Birdwatching Lipu Ostia

* Sabato 23 gennaio 2027 (ore 16.00-18.30): Passeriformi di tutti gli ambienti – a cura di E. Pedone

Sede e modalità di partecipazione

Gli incontri al chiuso si terranno presso la sede Lipu di Ostia, in via dell’Idroscalo, nel parcheggio del Porto Turistico di Roma, a Lido di Ostia.

La prenotazione è obbligatoria.

Per iscrizioni: inviare una mail a chm.ostia@lipu.it.

Per informazioni: Vincenzo Trezza – tel. 349.7412184; e-mail: vincenzo.trezza@yahoo.it.