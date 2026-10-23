Fiumicino, sosta a pagamento: nuovi orari in via Dalla Chiesa e abbonamenti mensili per i residenti

Tariffe da 70 euro per un’auto e 160 euro per due veicoli dello stesso nucleo familiare. In arrivo la procedura online per richiedere e rinnovare gli abbonamenti

Con un’apposita delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha modificato gli orari della sosta a pagamento esclusivamente nel parcheggio di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e introdotto la possibilità, per i residenti nel Comune di Fiumicino, di sottoscrivere abbonamenti mensili.

La sosta nel parcheggio di via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà a pagamento dalle 8:30 alle 17:30, con l’obiettivo di favorire la disponibilità e il ricambio dei posti auto, soprattutto per i cittadini che devono recarsi negli uffici comunali.

Sono stati inoltre introdotti, esclusivamente per i residenti nel Comune di Fiumicino, abbonamenti mensili validi per tutti gli stalli blu del territorio comunale, al costo di 70 euro per una sola autovettura e di 160 euro per due autovetture appartenenti allo stesso nucleo familiare.

È attualmente in fase di attivazione, sul sito internet e sull’app di Servizi Civici S.p.A., la procedura online che consentirà ai cittadini di richiedere, pagare, attivare e rinnovare gli abbonamenti.

La delibera chiarisce inoltre che la sosta gratuita prevista per alcune attività artigianali, individuate nella delibera del 24 giugno 2026, che effettuano operazioni di carico e scarico, non si estende alle attività commerciali, anche qualora queste siano registrate come artigianali presso la Camera di Commercio. Per tali attività, le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate negli appositi spazi riservati.