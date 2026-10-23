Fiumicino, via del Faro: i furbetti dei rifiuti colpiscono ancora. E a pagare sono sempre i cittadini onesti!

Rifiuti abbandonati davanti alla recinzione dell’ex centrale elettrica. Servono più controlli, telecamere e sanzioni severe contro chi trasforma la nostra città in una discarica a cielo aperto

Gentile Redazione, quanto mi piacerebbe aprire un giorno il vostro giornale e leggere una notizia dal titolo: “Le telecamere di sicurezza hanno immortalato e permesso di identificare il responsabile dell’abbandono di rifiuti presso la recinzione dell’ex centrale elettrica di via del Faro, a Fiumicino”.

Sarebbe finalmente una bella notizia! La dimostrazione che chi sporca la nostra città non può continuare a farla franca. E invece, purtroppo, la realtà è ben diversa.

L’unica cosa che noi cittadini possiamo fare è scattare una fotografia, come quella che vi invio, e segnalarla al giornale locale, nella speranza che venga vista anche dagli uffici comunali competenti e che qualcuno intervenga per rimuovere l’ennesimo cumulo di rifiuti abbandonati.

Ma è mai possibile che si debba andare avanti così? Basta passeggiare per le strade di Fiumicino per vedere sacchi di immondizia lasciati accanto ai cestini sui marciapiedi, oppure rifiuti di ogni genere scaricati in luoghi appartati, magari approfittando del buio della notte.

Viene spontaneo chiedersi: chi sono queste persone? Perché non utilizzano il regolare servizio di raccolta? Sono forse cittadini che non pagano la TARI e che, per liberarsi dei propri rifiuti, preferiscono scaricarli dove capita?

Una cosa, però, è certa: quando questi rifiuti vengono abbandonati, qualcuno deve necessariamente intervenire per recuperarli e smaltirli. E il costo di questi interventi straordinari finisce per ricadere, direttamente o indirettamente, sull’intera collettività.

In poche parole, noi cittadini paghiamo regolarmente la TARI, rispettiamo le regole e facciamo la raccolta differenziata, mentre altri si sentono liberi di comportarsi come vogliono. E alla fine il conto lo paghiamo tutti! Non è giusto e non è più accettabile.

Credo sia arrivato il momento di intensificare seriamente i controlli, soprattutto nei luoghi dove l’abbandono dei rifiuti si ripete con maggiore frequenza. Servirebbero più telecamere di sorveglianza, anche mobili e opportunamente posizionate, controlli mirati e, soprattutto, sanzioni severe e realmente applicate nei confronti di chi viene colto a sporcare il territorio.

Perché non basta raccogliere continuamente quello che gli incivili abbandonano. Bisogna anche individuare e punire i responsabili, altrimenti il problema continuerà a ripresentarsi. Fiumicino merita rispetto. E lo meritano soprattutto quei cittadini che ogni giorno rispettano le regole, pagano le tasse e vorrebbero vivere in una città più pulita e decorosa.

Mi auguro che questa segnalazione, accompagnata dalla fotografia, possa richiamare l’attenzione dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti, affinché si intervenga non soltanto per rimuovere i rifiuti, ma anche per prevenire e contrastare concretamente questi comportamenti incivili.

Perché la pulizia della nostra città non può dipendere soltanto dalla buona volontà dei cittadini onesti.

Lettera inviata da: Domenico S.



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