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Scritto da Fiumicino Online - venerdì, 23 Ottobre 2026

Polisportiva di Focene, Catini sostiene Fata: “L’opposizione chiarisca le responsabilità del passato”

Il capogruppo della Lista Civica Baccini interviene sulle criticità urbanistiche e sulla sicurezza delle strutture: “Vogliamo restituire alla comunità un impianto sicuro e regolare”

 

Esprimo pieno sostegno alla consigliera Patrizia Fata, che ha richiamato l’attenzione su una vicenda molto seria, rispetto alla quale l’opposizione continua a non volersi assumere le proprie responsabilità – dichiara il Consigliere, Massimiliano Catini, Capogruppo della Lista Civica Baccini – La questione della Polisportiva di Focene non nasce oggi, ma affonda le radici in una gestione del passato che presenta criticità gravissime, anche sotto il profilo della regolarità urbanistica e della sicurezza”.

 

“Per circa dieci anni – prosegue – è stato consentito lo svolgimento di attività sportive all’interno di strutture prive di agibilità. Una situazione di estrema gravità, rispetto alla quale è legittimo domandarsi quali controlli siano stati effettuati e perché non siano stati adottati i necessari provvedimenti. Cosa sarebbe accaduto se si fosse verificato un incidente all’interno di quegli edifici? Chi si sarebbe assunto la responsabilità di aver consentito a ragazzi e famiglie di frequentare strutture che non offrivano le necessarie garanzie? Oggi gli stessi esponenti dell’opposizione che chiedono spiegazioni dimostrano, attraverso le loro dichiarazioni, di essere a conoscenza delle irregolarità pregresse. Dovrebbero quindi chiarire perché, quando avevano responsabilità amministrative, non siano intervenuti per affrontarle.”

 

 

“Vogliamo restituire alla comunità di Focene un impianto sportivo regolare, sicuro e pienamente fruibile. Ma per farlo occorre prima risolvere le criticità ereditate nel rispetto delle norme e delle procedure previste. Chi oggi pretende risposte immediate dovrebbe innanzitutto spiegare perché quelle stesse risposte non sono arrivate nei dieci anni precedenti.” Conclude Catini

 

 

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Catini Fata Petrillo Polisportiva Focene
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