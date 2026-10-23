Supernova Fiumicino, la voglia di vincere non si ferma: contro Team Up a caccia del poker

Dopo tre successi consecutivi, i rossoneri tornano al Pala Supernova senza l’infortunato Mastropietro. Coach Russo: “Fondamentale fare un altro passo in avanti e trovare il giusto equilibrio”

L’adrenalina aumenta sempre di più, la voglia di voler continuare a fare bene aumenta sempre di più. Dopo le tre vittorie ottenute nelle prime tre giornate di campionato la Supernova Fiumicino vuole regalarsi altre risposte positive. Di quelle concrete.

Con Mastropietro out complice l’infortunio rimediato nel turno scorso, i rossoneri proveranno a regalarsi un altro weekend felice domani alle 18:00 al Pala Supernova quando sarà tempo della palla a due contro la Roma Team Up: “Per tutte le squadre il girone di andata sarà utile per conoscersi e scoprire quindi sempre qualcosa di nuovo degli avversari, per cui in gare come quella di sabato sarà molto importante l’approccio evitando di dare fiducia ai nostri avversari che sono reduci da una vittoria significativa – il pensiero della vigilia di coach Giorgio Russo – Massimo rispetto per Team Up ma sarà fondamentale pensare in primis a noi stessi e a quello che dovremo fare, consapevoli che toccherà fare un altro passo in avanti al fine così di trovare il prima possibile il giusto equilibrio tra un gioco veloce e un gioco più ragionato”.

La gara del Pala Supernova sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Fip Lazio.