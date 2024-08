Ostia, al via domani la 59esima “Sagra della Tellina”

Sabato 31 agosto la suggestiva processione religiosa del “Matrimonio con il mare”

di Dario Nottola

Tutto pronto, ad Ostia, per la 59esima edizione della “Sagra della Tellina” che, sino al 1 settembre, sarà ospitata nel suggestivo Borghetto dei Pescatori dove in padella finiranno quintali di telline cucinate con gli spaghetti.

L’appuntamento con il tipico mollusco del litorale laziale, nato nel 1963, è tra i più attesi per Ostia e, come ogni anno, attirerà romani e turisti da ogni parte d’Italia.

“Siamo pronti ad accogliere tutte le persone che vorranno farci visita durante un’edizione che sarà imperdibile. Ad animare l’evento ci saranno gli spaghetti con le telline ma anche spettacoli serali, dibattiti ed ospiti con cui ripercorreremo la storia della Sagra della tellina e il legame che questa ha con il Borghetto ma anche con la gente di Ostia. Questa è una festa in cui si riconosce tutto il territorio e noi siamo fieri di questo”, afferma Massimo De Fazio del comitato organizzatore.

L’apertura degli stand gastronomici è fissata per domani alle 18. 30 quando verranno aperte le cucine e accesi i fornelli. Le telline verranno cucinate con una ricetta tramandata dagli abitanti del Borghetto “e mai svelata in nessuna edizione delle Sagre”, è riferito. Le degustazioni avverranno sia all’ora di pranzo che a cena. Ci saranno anche gli stand dedicati ai celiaci gestiti dall’Aic Lazio.

Sabato 31 agosto, alle 16.30, si rinnoverà, inoltre, l’appuntamento con la suggestiva processione religiosa del “Matrimonio con il mare”: la sacra Immagine della Madonna sarà in processione prima a terra e poi sarà imbarcata per il lancio in mare di una corona a cui saranno legate due fedi nuziali. Una delle fedi verrà poi sciolta per essere donata alla Madonna. Tra gli spettacoli figurano quelli con i Locos Latinos, I Sequestrattori, Alberto Laurenti e i Rumba de Mar, Roma in Canto, Made in Italy e Gegia.