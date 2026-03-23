Non vi sarà l’inferno: a Fiumicino un evento unisce libro, arte e musica in un’unica esperienza

Cadenze Letterarie torna con Casa e Vincenzi, l’opera di Salvatore Fazio e le voci di Flavia Renzi e Melissa Nasti

Non vi sarà l’inferno: il 14° appuntamento di Cadenze Letterarie accende Fiumicino. Parole, coscienza e musica dal vivo: una nuova tappa di un percorso che continua a crescere, giovedì 26 marzo ore 19:00

Ci sono format che nascono come eventi. E poi, senza che quasi te ne accorgi, diventano un punto di riferimento.

Cadenze Letterarie è arrivato al suo quattordicesimo appuntamento. E no, non è un numero qualsiasi. È il segno di un percorso che, tappa dopo tappa, ha costruito qualcosa di concreto sul territorio. Non una rassegna da calendario, ma un luogo riconoscibile, dove le persone tornano.

Chi c’è stato lo sa. Dopo un anno di incontri tra libri, musica e dialoghi autentici — promossi da Rockin’ Lovers (ETS) e ospitati nello spazio ormai familiare de La Grooveria — il format ideato e condotto da Dino Tropea continua a tenere insieme mondi diversi senza forzarli: letteratura, psicologia, arte e suono.

E così si arriva al nuovo appuntamento. Giovedì 26 marzo, alle 19:00, sul Lungomare della Salute a Fiumicino, va in scena Non vi sarà l’inferno, romanzo di Luigi Casa e Monica Vincenzi. Un titolo che già da solo mette in moto qualcosa. Una promessa? Una provocazione? O forse entrambe.

La serata, come ormai accade in questo percorso, non si limiterà alla presentazione del libro. Sarà un dialogo vero, guidato dalla conduzione di Dino Tropea. A confrontarsi con gli autori ci saranno Sergio Mingrone, voce attenta del panorama culturale, la psicologa Sonia Buscemi e la mental coach ed europrogettista Maria Grazia Imbimbo.

Tre sensibilità diverse che tornano spesso in questo spazio, ormai una presenza costante, quasi a formare una sorta di «famiglia culturale» che cresce insieme al pubblico. E questo, diciamolo, non è scontato.

Perché Cadenze Letterarie funziona proprio lì: nella continuità. Nelle relazioni che si costruiscono serata dopo serata.

A rafforzare il dialogo tra linguaggi, anche la presenza dell’arte visiva con l’opera del maestro Salvatore Fazio, L’Osservatore Silenzioso. Un lavoro che si inserisce in modo coerente nel cuore tematico del romanzo: lo sguardo, la memoria, il tempo che resta.

Il volto ottocentesco al centro dell’opera, attraversato da elementi simbolici e da un filo rosso che unisce frammenti e ricordi, richiama la stessa dimensione sospesa del protagonista del libro: una coscienza che osserva, intrappolata tra passato e presente. Non un semplice contributo visivo, ma un’estensione del racconto, capace di tradurre in immagine ciò che la narrazione costruisce con le parole.

E poi arriva la musica. Flavia Renzi e Melissa Nasti, già note per la loro partecipazione a Io Canto Family, dove hanno duettato rispettivamente con Sal Da Vinci e Giusy Ferreri, porteranno sul palco due voci giovani ma già capaci di reggere l’emozione di una scena viva.

Se ci pensi, è sempre stato così. Dalle prime serate fino agli eventi più recenti, ogni incontro ha cercato di mettere insieme linguaggi diversi per arrivare a una cosa sola: far sentire il pubblico dentro, non davanti.

E allora la domanda è semplice. Cosa rende speciale una serata culturale oggi? Il nome in locandina? Il libro? La musica?

O forse quella sensazione rara di non essere spettatori, ma parte di qualcosa?

Ingresso gratuito. E anche questo, ormai, è un segno preciso di identità.