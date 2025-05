Nel weekend appuntamento nell’Oasi Lipu di Ostia per ammirare fenicotteri, aironi e rapaci

Il 17 e 18 maggio la Festa delle Oasi e Riserve Lipu in programma su 29 aree in tutta Italia

di Dario Nottola

Tanto birdwatching, visite guidate dai volontari e dallo staff della Lipu, giochi e laboratori per i più giovani, corsi, censimenti, mostre fotografiche, presentazioni di libri e liberazioni di animali curati nei centri recupero della Lipu: sarà possibile ascoltare il canto degli uccelli, ammirarne il volo in una palude o dall’alto di una scogliera, riconoscere un albero, inseguire una libellula sul prato, godersi il profumo di un fiore. Tutto questo sabato 17 e domenica 18 maggio con la Festa delle oasi e delle riserve della Lipu, 29 aree ricche di biodiversità e natura protetta in tutta Italia.

Vasto il programma di iniziative, nell’anno in cui la Lipu festeggia i suoi 60 anni di attività, che si rivolgono alle famiglie, ai ragazzi e agli appassionati di natura (programma completo su www.lipu.it). Tanti gli eventi speciali come le liberazioni pubbliche di uccelli selvatici soccorsi e curati dai Centri recupero della Lipu, che avverranno nella Riserva del Chiarone-Oasi Lipu Massaciuccoli (LU), nella Riserva naturale Lago di Santa Luce (PI), nell’Oasi Lipu Chm di Ostia e nell’ Oasi Lipu Soglitelle, in provincia di Caserta.

“Il nostro sistema Oasi e riserve – dichiara Alessandro Polinori, Presidente della Lipu – avviato fin dal 1979 con l’istituzione dell’Oasi Crava Morozzo, in Piemonte, risponde in pieno alla filosofia del nuovo Regolamento europeo sui ripristini della natura: azioni ai casi di Torrile, in provincia di Parma, del Parco Pantanello, a Latina, del Chm di Ostia e della stessa Crava Morozzo. Natura che si è ripresa il proprio spazio dopo progetti di ripristino ambientale e dove la biodiversità è esplosa tanto da farne dei fiori all’occhiello a livello nazionale. Con questa Festa celebreremo la biodiversità delle Oasi e delle Riserve e, inoltre, i 60 anni della Lipu, il cui percorso, partito nel 1965, è fortemente intrecciato con tutte le aree che siamo riusciti a sottrarre alla speculazione e al degrado, creandone dei ‘paradisi’ della natura”.

Il sistema oasi e riserve della Lipu ospita complessivamente circa 5mila diverse specie animali e vegetali, tra cui 358 specie di uccelli, 51 di mammiferi e oltre 50 specie tra rettili e anfibi.

Durante la Festa sarà possibile iscrivere tutti i nuovi soci (sia adulti, che famiglie e junior) con la formula Amico Lipu che prevede un’iscrizione per 6 mesi con la quota di 10 euro per gli adulti, 8 euro per i ragazzi sotto i 14 anni e 20 euro per le famiglie.

Nell’Oasi Lipu Castel di Guido (Roma) si compirà, attraverso uno spettacolo di teatro itinerante, un vero viaggio lungo il sentiero delle rondini, la migrazione e l’interazione di questa specie con gli esseri umani.

Saranno due giornate piene di appuntamenti nell’Oasi Lipu Chm di Ostia, in via dell’Idroscalo, con presentazioni di Libri, la mostra fotografica “Lipu – Meraviglie da Salvare” al Centro Visite “Mario Pastore”, visite guidate, yoga, laboratori didattici e domenica, alle 18, la liberazione di un animale selvatico curato dal CRFS Lipu Roma.

Programma completo ad Ostia:

Sabato, alle 10, l’agenda si aprirà con la presentazione del libro “Penne Creative. 14 storie sulle ali dell’immaginazione”. Un’opera scritta e illustrata dagli studenti dell’I.C. Via Giuliano da Sangallo, nata dal progetto L.E.A.R.N. – Lettura, Esplorazione, Apprendimento, Riscoprendo la Natura. Pubblicato da Pandion Edizioni, è un esempio concreto di buona pratica educativa che unisce creatività, natura e partecipazione.

Interverranno: Alessandro Polinori, Presidente della Lipu-BirdLife Italia; Ester Mantero, Responsabile dell’Oasi Lipu di Ostia; Mirko Lucchini e Francesca Di Michele, Responsabili di APS Cheiron

– h. 15:00 – YOGA IN OASI (su prenotazione)

Lezione all’aperto con l’insegnante Valentina Valente.

Raccomandati: abbigliamento comodo, tappetino o asciugamano, borraccia. Per bambini e adulti.

– h. 17:30 – Visita guidata alla scoperta della natura e della storia dell’Oasi con attività di birdwatching

Raccomandati: binocolo, scarpe comode e chiuse, cappello e borraccia.

DOMENICA 18 MAGGIO

– h. 10:00 – Visita guidata alla scoperta della biodiversità dell’Oasi. Raccomandati: binocolo, scarpe comode e chiuse, cappello e borraccia.

– h. 15:00 – YOGA IN OASI (su prenotazione)

Secondo appuntamento con Valentina Valente.

Raccomandati: abbigliamento comodo, tappetino o asciugamano, borraccia. Per bambini e adulti.

– h. 15:30 – Laboratorio didattico per famiglie.

– h. 16:30 – Visita guidata alla scoperta della Biodiversità dell’Oasi

Raccomandati: binocolo, scarpe comode e chiuse, cappello e borraccia.

– h. 18:00 – Liberazione di un animale selvatico curato dal CRFS Lipu Roma

Durante entrambe le giornate, presso il Centro Visite “Mario Pastore” sarà allestita la mostra fotografica Lipu – Meraviglie da Salvare. Tutte le attività sono gratuite e a libero accesso, ad eccezione dello yoga che è su prenotazione. Appuntamento presso il Centro Visite Mario Pastore dell’Oasi LIPU CHM di Ostia (Parcheggio Porto Turistico di Roma – accesso da Via dell’Idroscalo – Lido di Ostia, Roma). Per informazioni e prenotazioni: chm.ostia@lipu.it