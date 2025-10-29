Nel cuore della natura, tra dinosauri e misteri di Halloween

All’Oasi WWF di Macchiagrande un weekend speciale per scoprire l’evoluzione, esplorare la riserva e divertirsi in famiglia
di Dario Nottola
Tra dinosauri, esplorazioni in natura, laboratori creativi e la magica atmosfera di Halloween, l’Oasi WWF di Macchiagrande, a Fregene, ha preparato un fine settimana da vivere con tutta la famiglia.
Venerdì 31 ottobre arriva la Sauronotte di Halloween – Un’avventura notturna tra dinosauri e mistero.
– Appuntamento ore 17:30 Partenza ore 18:00. Prenotazione obbligatoria: macchiagrande@wwf.it oppure su WhatsApp al 320 900 6992.
Sabato 1 novembre
– Ore 10:45 – Visita naturalistica in spiaggia + laboratorio “Cosa ci restituisce il mare”.
– Ore 14:00 – 15:30 – Laboratorio Paleoscavo.
– Ore 16:00 – Laboratorio naturalistico “L’erbario e le ghiande di Macchiagrande”.
Domenica 2 novembre
– Ore 10:30 – Visita guidata “Dinotour – Il sentiero dell’evoluzione”
– Ore 14:00 – 15:30 – Laboratorio Paleoscavo
– Ore 16:00 – Laboratorio naturalistico “L’erbario e le ghiande di Macchiagrande”. L’area, di 280 ettari, all’interno della Riserva naturale statale Litorale Romano, ospita “Dinosauri in carne e ossa”, la Mostra scientifica sull’evoluzione con i dinosauri a grandezza naturale.
Info e prenotazioni:
macchiagrande@wwf.it
WhatsApp: 320 900 6992
www.oasiwwfmacchiagrande.it